Η αποκάλυψη του πρίγκιπα Χάρι: «Έπεσα σε κατάθλιψη – Η ψυχοθεραπεία μού έδωσε την άδεια να πενθήσω»

Την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που βίωσε μετά τη μετακόμισή του στον Καναδά με τη Μέγκαν Μαρκλ και τον γιο τους, πρίγκιπα Άρτσι, περιέγραψε ο πρίγκιπας Χάρι, σε μία εκ βαθέων εξιομολόγηση.

Οι αποκαλύψεις που έκανε έγιναν στο πλαίσιο νέου προγράμματος της εκπαιδευτικής πλατφόρμας MasterClass, που κυκλοφορεί σήμερα 8 Οκτωβρίου.

Ο 42χρονος δούκας του Σάσεξ θυμάται ότι «βίωσε μια απότομη πτώση της αδρεναλίνης» μέσα σε λίγες ημέρες από την άφιξή του στον Καναδά, στα τέλη του 2019, μετά τα χρόνια ζωής που πέρασε σε ένα περιβάλλον που ο ίδιος περιγράφει ως ιδιαίτερα στρεσογόνο.

«Όταν βρέθηκα στον Καναδά, μακριά από το αγχωτικό περιβάλλον στο οποίο, απ’ ό,τι φαίνεται, το σώμα μου ήταν διαρκώς γεμάτο αδρεναλίνη, μέσα σε δύο ή τρεις ημέρες βίωσα αυτή την απότομη πτώση της αδρεναλίνης, κάτι που δεν μου είχε ξανασυμβεί», είπε ο Χάρι.

«Ήταν σαν να χρειαζόμουν το άγχος για να παράγεται η αδρεναλίνη που έκανε τον εγκέφαλό μου να λειτουργεί, γιατί είχα γίνει εντελώς ανίκανος να κάνω οτιδήποτε στο σπίτι», συνέχισε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Στην πραγματικότητα, έπεσα σε κατάθλιψη για περίπου δύο εβδομάδες και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να λειτουργήσω χωρίς αδρεναλίνη».

Ο Χάρι και η Μέγκαν, που απέκτησαν τον Άρτσι τον Μάιο του 2019, πέρασαν το τέλος εκείνης της χρονιάς στον Καναδά μαζί με τον γιο τους, που τότε ήταν ακόμη βρέφος.

Τον Ιανουάριο του 2020, το ζευγάρι ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποσυρθεί από τα καθήκοντά του ως ανώτερα ενεργά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Ο Χάρι θυμάται ότι σκοπός της μετακόμισης ήταν «να απομακρυνθούμε για λίγο από τα πάντα, απλώς και μόνο για να μπορέσουμε να σκεφτούμε».

Ο Χάρι ανέφερε ότι, όταν φορούσε πουκάμισο και γραβάτα για τις βασιλικές εμφανίσεις του, ένιωθε συχνά σαν κάποιος να τον στραγγαλίζει ή να τον πνίγει.

«Θα πίστευε κανείς ότι είχα την καλύτερη δυνατή βοήθεια στον κόσμο. Είμαι πρίγκιπας, για όνομα του Θεού, αλλά εξακολουθούσα να πενθώ και δεν είχα πού να διοχετεύσω αυτά τα συναισθήματα», είπε, περιγράφοντας όσα κουβαλούσε μέσα του επί «15 ή 20 χρόνια».

Αποκάλυψε ότι η ψυχοθεραπεία τον βοήθησε, ενώ περιέγραψε τη συγκλονιστική στιγμή που ψεκάστηκε με το άρωμα της μητέρας του, με αποτέλεσμα να επανέλθουν ξαφνικά στην επιφάνεια ξεχασμένες αναμνήσεις και συναισθήματα.

Το άρωμα της Νταϊάνας

Ο Χάρι αποκάλυψε ότι δεν έκλαψε για σχεδόν 20 χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας του και ότι τη σκέφτεται «σχεδόν κάθε βράδυ και τα περισσότερα πρωινά». Ένας ψυχοθεραπευτής τον ενθάρρυνε να βρει το άρωμα της μητέρας του, καθώς είχε ξεχάσει πώς ακουγόταν η φωνή και το γέλιο της. Ο Χάρι δήλωσε ότι αυτό είχε αξιοσημείωτη επίδραση στον ίδιο και στον τρόπο με τον οποίο βίωνε το πένθος του, σύμφωνα με την Daily Mail.

«Όταν ψεκάστηκα με το άρωμα της μητέρας μου, ήταν σχεδόν σαν να γκρεμίζονταν κάποια τούβλα από έναν τοίχο, ώστε να μπορέσω να δω μέσα από αυτόν και να αρχίσουν να επιστρέφουν αναμνήσεις και εμπειρίες», είπε. «Ήταν σαν να μεταφέρθηκα σε μια άλλη εποχή. Ξεκλείδωσε όλα όσα ήταν κλειδωμένα μέσα μου» το άρωμα.

«Ό,τι κάνω, οτιδήποτε στο οποίο αφιερώνω την ενέργειά μου, ελπίζω να κάνει τη μητέρα μου περήφανη. Προσπαθώντας να συνεχίσω και να προστατεύσω την κληρονομιά της, αυτό που δεν είχα συνειδητοποιήσει ήταν ότι το έργο προς το οποίο ένιωθα να με τραβάει ήταν τόσο παρόμοιο με εκείνο που έκανε η ίδια», ανέφερε ο Χάρι.

«Δεν έκλαψα όταν μου είπαν ότι πέθανε η μητέρα μου. Έκλαψα μόνο στην ταφή της και μετά δεν ξαναέκλαψα για σχεδόν δύο δεκαετίες. Ήμουν πεπεισμένος ότι αυτό ήταν δύναμη, αλλά δεν ήταν. Ήταν ένα 12χρονο αγόρι που δεν είχε την άδεια να καταρρεύσει και δεν είχε κανέναν οδηγό για το πώς να θεραπεύσει τις πληγές του. Είχα περάσει τόσο μεγάλο διάστημα συναισθηματικά μουδιασμένος, επειδή ένιωθα ότι θα την πρόδιδα και θα ήμουν ένοχος αν επέτρεπα στον εαυτό μου να είναι ευτυχισμένος χωρίς εκείνη. Ένιωθα ότι έπρεπε να παραμένω λυπημένος και συναισθηματικά κλειστός για να αποδεικνύω ότι μου έλειπε», είπε ο Χάρι.

Ο Χάρι δήλωσε ότι η ψυχοθεραπεία τού έδωσε τελικά «την άδεια να πενθήσει». «Το να κάθεσαι σε ένα δωμάτιο με έναν εντελώς άγνωστο άνθρωπο και να έχεις την αυτοπεποίθηση και την εμπιστοσύνη να ανοιχτείς», ανέφερε.