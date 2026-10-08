Δολοφονία Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή: Ισόβια κάθειρξη στον δράστη με ομόφωνη απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επιβλήθηκε ομόφωνα από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών στον 35χρονο φυσικό αυτουργό της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι, η οποία σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή.

Το έγκλημα έγινε το απόγευμα της 4ης Ιουλίου 2025 στην οδό Ειρήνης, λίγο πριν ο καθηγητής παραλάβει τα δύο ανήλικα παιδιά του. Αιτία φαίνεται να υπήρξαν οι αγεφύρωτες διαφορές των πρώην συζύγων για την επιμέλεια και τις οικονομικές εκκρεμότητες από κοινές εταιρείες στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την έρευνα, η 43χρονη πρώην σύζυγος, έχοντας χάσει δικαστική απόφαση που επέτρεπε στον καθηγητή να πάρει τα παιδιά στο εξωτερικό, σχεδίασε τη δολοφονία του μαζί με τον 35χρονο σύντροφό της.

Ο τελευταίος φέρεται να προσέγγισε έναν Βούλγαρο στο Ναύπλιο, ο οποίος τον έφερε σε επαφή με δύο Αλβανούς συνεργούς. Οι συνεργοί βοήθησαν στη μεταφορά, τη διαφυγή και τη δημιουργία άλλοθι, λαμβάνοντας αμοιβή 1.500 έως 2.000 ευρώ, ενώ αργότερα επιχείρησαν να τον εκβιάσουν ζητώντας του 40.000 με 50.000 ευρώ.

Ο δράστης φέρεται να παρακολούθησε το θύμα αρχικά στο Χαϊδάρι και στη συνέχεια του έστησε ενέδρα στην Αγία Παρασκευή. Μετά την εκτέλεση με όπλο τύπου Tokarev, πέταξε τα ρούχα και το όπλο σε κάδο απορριμμάτων και επέστρεψε στο Ναύπλιο, αφήνοντας το κινητό του στον Βούλγαρο συνεργό για να στηρίξει το ψευδές άλλοθι του. Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αποκαλύφθηκε επίσης ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν ως μεσαζόντα στις συνομιλίες τους τον 14χρονο γιο του δράστη, χωρίς το παιδί να γνωρίζει τίποτα.

Λίγες ημέρες αφότου η Δικαιοσύνη αποφάσισε την προσωρινή κράτηση της πρώην συζύγου ως ηθικής αυτουργού του εγκλήματος, η 43χρονη έβαλε τέλος στη ζωή της τον Ιούνιο του 2026 μέσα στο κελί.