Ελισάβετ Μουτάφη: Τι αποκάλυψε για τον ρόλο της στη σειρά «Μια Γυναίκα» – «Είναι πολύ βασανισμένη μητέρα, όχι κακιά»

Η Ελισάβετ Μουτάφη, η Ελισάβετ της νέας σειράς «Μια Γυναίκα», βρέθηκε στον καναπέ της εκπομπής «Super Κατερίνα» και μίλησε στην Κατερίνα Καινούργιου για τη σειρά και το νέο της ρόλο.

Όπως λέει, η σειρά έχει πολύ σασπένς και έχουμε πολλά να δούμε. «Υπάρχει ένα παρελθόν της Ελισάβετ, η οποία έχει περάσει πολύ δύσκολα. Ο πατέρας της Μαρίνας με έχει κακοποιήσει και έχει πείσει τη μικρή ότι δεν αξίζω τίποτα. Έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να την προσεγγίσω, αλλά δε με θέλει. Θα την προσεγγίσω αργότερα. Ήδη έχω πει στο Χρήστο Χατζηπαναγιώτη -τον οποίο λατρεύω, εξαιρετικός ηθοποιός και άνθρωπος- ότι έχει κάνει το παιδί να με μισεί», λέει για το ρόλο της.

Η σειρά μέσα από flash back αποκαλύπτει σιγά σιγά στο θεατή τι έχει συμβεί, και πώς έχουν φτάσει μέχρι εκεί τα πράγματα. Όσο για τη μικρή κόρης της Ελισάβετ, την Εύα, «έχει ψυχολογικά θέματα, κάνει πράγματα που δεν τα ξέρουν οι γονείς της και εμπλέκεται κάπως στο παρελθόν της αδελφής της».

Η Ελισάβετ είναι «ένας χαρακτήρας πολύ βασανισμένος, καθόλου κακός. Η ζωή φέρνει πράγματα που δεν μπορείς να διαχειριστείς και θα δείτε και το πώς καταρρέει. Είναι βουλιμική γιατί είναι δυστυχισμένη, δεν μπορεί να βρει πουθενά ισορροπία και κατηγορεί τον εαυτό της. Είδαμε ότι απατά τον Κωστή, αλλά στην πορεία θα τον στηρίξει όπως την έχει στηρίξει κι εκείνος».

Στη σειρά αυτή την γοήτευσε «ότι οι άνθρωποι είναι αληθινοί δεν είναι ψεύτικοί, ότι είναι πράγματα που συμβαίνουν τώρα, ενώ υπάρχει και αστυνομικό κομμάτι που θα δούμε σιγά σιγά. Με γοήτευσε πολύ αυτή η γυναίκα με τις δυο κόρες της».

Ο τηλεθεατής θα συμπαθήσει, θα λυπηθεί ή θα αντιπαθήσει, τελικά, την Ελισάβετ; «Και τα τρία θα συμβούν, γιατί και τα τρία συμβαίνουν στη ζωή. Καθώς έβλεπα χθες τη σειρά, συνειδητοποίησα ότι όσα διαδραματίζονται, συμβαίνουν δίπλα μας».

«Όλη η ομάδα έχει κάνει συγκλονιστική δουλειά, αυτή η σειρά είναι ταινία. Είναι τόσο σύγχρονη και τόσο κινηματογραφική, με ρυθμό, είναι συναισθηματική και αστυνομική ταυτόχρονα. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα τη γουστάρει πάρα πολύ», καταλήγει.

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