Δημήτρης Κωνσταντόπουλος: «Δεν θα επιτρέψω την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος για να βγει η ΕΛΑΣ από τα πολιτικά της αδιέξοδα»

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τη δική του απάντηση στα όσα κατήγγειλε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου, δίνει ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος.

Ο κ. Κωνσταντόπουλος αναφέρει σε δήλωσή του ότι αντιπαρατέθηκε με την κα. Άννα Παπαδοπούλου πολιτικά σε οξείς τόνους τους οποίους αναγνωρίζει ως λάθος του. «Εξάλλου, στο τέλος της εκπομπής της ζήτησα συγγνώμη προσωπικά» τονίζει.

«Δεν θα επιτρέψω όμως την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος για να βγει το κόμμα ΕΛΑΣ από τα πολιτικά του αδιέξοδα» καταλήγει ο κ. πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Κωνσταντόπουλου

«Η κα. Άννα Παπαδοπούλου μετά την παρέλευση 20 ωρών θυμήθηκε να ανακινήσει ζήτημα για την χθεσινή μας τηλεοπτική αντιπαράθεση.

Προφανώς ήταν επιτακτική ανάγκη να αλλάξει την ατζέντα το κόμμα ΕΛΑΣ μετά τις “γκάφες” του αρχηγού του που δεν ήξερε ούτε τι είδους καλώδιο θα ποντιστεί ανοικτά της Κάσου και εμφανίστηκε ξανά αμετροεπής και αλαζόνας δηλώνοντας κατακτητής της κεντροαριστεράς.

Με την κα. Παπαδοπούλου αντιπαρατέθηκα πολιτικά σε οξείς τόνους τους οποίους αναγνωρίζω ως λάθος μου. Εξάλλου, στο τέλος της εκπομπής της ζήτησα συγγνώμη προσωπικά.

Δεν θα σταθώ στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που μου απηύθυνε πρώτη ξεκινώντας τον λεκτικό διαξιφισμό, δεν με αγγίζουν.

Δεν θα επιτρέψω όμως την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος για να βγει το κόμμα ΕΛΑΣ από τα πολιτικά του αδιέξοδα».