Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Θα συγχωρέσει ο Δημήτρης την Αγάπη;

Ποια η διαφορά της συγνώμης και της συγχώρεσης; Και θα μπορέσουν οι ήρωες του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» να φτάσουν στη συγχώρεση και να βρουν έναν κοινό τόπο, στον οποίο να μπορούν να συνυπάρξουν; Οι απαντήσεις στο αποψινό επεισόδιο της αγαπημένης οικογενειακής σειράς του Alpha.

Η Αγάπη εξηγεί στον Δημήτρη τις περιστάσεις που οδήγησαν στον χωρισμό τους. Θα είναι όμως αρκετά ικανοποιητική η εξήγηση ώστε να τη συγχωρέσει;

Και μήπως η αναμόχλευση του παρελθόντος με την Αγάπη θα οδηγήσει και τον ίδιο σε θέση που να χρειαστεί να ζητήσει τη συγχώρεση της Ελένης; Παράλληλα ο Ηρακλής ζητάει τη συμβουλή της Στέλλας για να κερδίσει τη συγχώρεση της Τζένης ενώ η Βιργινία κι η Τζένη συζητάνε για τις συγκρούσεις που δημιουργήθηκαν από τη συγκατοίκηση και γιατί δεν τις χωράει ο τόπος όταν βρίσκονται στριμωγμένες σε περιορισμένα περιβάλλοντα και καταλήγουν σε ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Κι ο Νίκος επιζητά τη συγχώρεση της Σοφίας για την απουσία του τον τελευταίο καιρό αλλά όταν μαθαίνει από την Ελπίδα ότι ο Γιάννης έχει έρθει να ζητήσει το χέρι της Ζωής, συνειδητοποιεί ότι ίσως η συγχώρεση που έχει πραγματικά ανάγκη η οικογένεια του πρέπει να προέλθει απ’ τον ίδιο.

Δείτε εδώ τα sneak:

Τι θα κάνουν η Βιργινία κι ο Νίκος όταν η Ζωή τους ανακοινώσει ότι θέλει να παντρευτεί και ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που κρύβεται πίσω απ’ αυτήν την ξαφνική απόφαση της;

Θα λυγίσει ο Δημήτρης στην επίθεση Αγάπης με τις καινούριες πληροφορίες που μαθαίνει απ’ το παρελθόν της;

Θα βγάλουν άκρη η Βιργινία κι η Τζένη για το ποια φταίει για τα προβλήματα τους στη συγκατοίκηση και χρωστάει να ζητήσει συγνώμη από την άλλη;

Σε ποια σημαντική απόφαση θα φτάσει ο Νίκος και πως;

Ποια η διαφορά της «συγνώμης» από τη «συγχώρεση»;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»

Δείτε εδώ το trailer: