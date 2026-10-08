Φίλιππος Καμπούρης στον ΑΝΤ1: «Είμαι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση – Δεν έχω καμία σχέση με τις εταιρείες» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Φίλιππος Καμπούρης δηλώνει σε άθλια ψυχολογική κατάσταση και αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στην υπόθεση, χαρακτηρίζοντας την ως εργαλειοποίηση για πολιτικούς λόγους.

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Φίλιππος Καμπούρης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος βρίσκεται στα κρατητήρια μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, δήλωσε πως είναι σε «άθλια ψυχολογική κατάσταση».
  • Ο παρουσιαστής αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στην υπόθεση, δηλώνοντας: «Δεν έχω καμία σχέση με τις εταιρείες».
  • Ο Καμπούρης υποστηρίζει ότι η υπόθεση αφορά σε απλές οφειλές στον ΕΦΚΑ και συνιστά «εργαλειοποίηση σε βάρος μου για πολιτικούς λόγους», ενώ δηλώνει ότι πιστεύει στη δικαιοσύνη.

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Τη δική του απάντηση μέσα από τα κρατητήρια, όπου βρίσκεται μετά τη σύλληψή του από τις Αρχές για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, δίνει ο Φίλιππος Καμπούρης.

Ο παρουσιαστής δήλωσε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 με τον Πέτρο Κουσουλό, ότι βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση μετά τη σύλληψή του, ενώ αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στην υπόθεση για την οποία κατηγορείται.

«Δεν έχω καμία σχέση με τις εταιρείες»

«Είμαι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση μετά την σύλληψή μου από τις Αρχές. Δηλώνω ότι δεν έχω καμία σχέση με τις εταιρείες. Η υπόθεση για την οποία κατηγορούμαι αφορά σε απλές οφειλές στον ΕΦΚΑ και συνιστά εργαλειοποίηση σε βάρος μου για πολιτικούς λόγους.

Όλες μου οι επιχειρήσεις είναι νόμιμες και αρνούμαι ότι ήμουν εγώ ο φυσικός εργοδότης της καταγγέλλουσας. Έχω προβλήματα υγείας και ταλαιπωρούμαι το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Πιστεύω στη δικαιοσύνη και περιμένω να λάμψει η αλήθεια και να δικαιωθώ» δήλωσε χαρακτηριστικά.

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