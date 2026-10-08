Ένταση Κικίλια – Ανδρουλάκη στη Βουλή: «Θα εξετάσουμε τον δημοσιονομικό χώρο» – «Περιφρονείτε τις ανάγκες των πολλών»

Στα περιθώρια του δημοσιονομικού χώρου παρέπεμψε τυχόν φορολαφρύνσεις για την νησιωτική χώρα ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη και περιεχόμενο των δυο τροπολογιών που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή.

Στην πρωτολογία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε τόσο στις επιπτώσεις του υπερτουρισμού, όσο και την ανάγκη αντιστάθμισης αυτών των επιπτώσεων με επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο στους τουριστικούς νησιωτικούς προορισμούς. Από την πλευρά του ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας περιορίστηκε αυστηρά στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου περί λιμενικών υποδομών για να υποστηρίξει: «Από το 2023 μέχρι σήμερα έχουμε κάνει έργα σε λιμάνια των νησιών μας, όπως είναι στο Αργοστόλι, στο Καστελόριζο, στη Σύμη, τη Λέρο και στη Σιτεία, την Μεγίστη. Αντίστοιχα έχουμε κάνει έργα στις λιμενικές υποδομές σε Άγιο Όρος, Αλεξανδρούπολη, Βόλο και Ηράκλειο».

«Με αυτό το νομοσχέδιο ξεμπλοκάρουμε την όποια αβελτηρία και το όποιο γραφειοκρατικό πρόβλημα υπάρχει, ώστε να επέμβουμε στα λιμάνια σε Μυτιλήνη, Ρόδο, Σούδα και στην Πάχη», υπογράμμισε ο Βασίλης Κικίλιας. Ο ίδιος επικαλέστηκε και την τεχνογνωσία του ΤΑΙΠΕΔ, η οποία αξιοποιείται για την ωρίμανση των μελετών για τις επεμβάσεις στις λιμενικές υποδομές.

Ενώ για το ακτοπλοϊκό κόστος μετακίνησης, ο Βασίλης Κικίλιας υπενθύμισε: «Εν μέσω της λαίλαπας του πολέμου και του αυξημένου πληθωρισμού, ενώ τα αεροπορικά εισιτήρια αυξήθηκαν, εδώ και δυο χρόνια τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια δεν έχουν αυξηθεί από πέρυσι».

Για τις δυο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ

Σχολιάζοντας το περιεχόμενο των δυο τροπολογιών, ο Βασίλης Κικίλιας ξεκίνησε την αναφορά στην τροπολογία για την μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε όλα τα νησιά κάτω από 3.000 κατοίκους. Απευθυνόμενος στα έδρανα του ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας είπε: «Θα ήθελα να σε ενημερώσω πρώτον ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προβεί σε μείωση 30% στους συντελεστές ΦΠΑ στο νομό Δωδεκανήσου, στα νησιά Βορείου Αιγαίου και στη Σαμοθράκη».

«Η μείωση που προτείνετε, αντίκειται στην κοινοτική νομοθεσία και στο άρθρο 104 της οδηγίας 2006/112», είπε ο Βασίλης Κικίλιας απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ. Ενώ, για τον αντισταθμιστικό μηχανισμό απόδοσης του ΦΠΑ, που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ο Βασίλης Κικίλιας είπε: «Δεν αναφέρετε από που θα προκύψουν τα χρήματα αυτά που θα χρησιμοποιηθούν στο μηχανισμό».

Αναφορικά με την δεύτερη τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για την επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου, ο Βασίλης Κικίλιας υπενθύμισε ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς και ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς για την περίοδο Απριλίου – Αυγούστου 2026 είχαν εφαρμόσει τον διπλασιασμό της επιδότησης πετρελαίου.

Ο ίδιος επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας: «Πρέπει να τηρούνται οι δημοσιονομικοί κανόνες και διερευνούμε τις δημοσιονομικές δυνατότητες». «Η κυβέρνηση διερευνά επιπλέον πόρους για την ενίσχυση των αλιέων εντός του Οκτωβρίου», πρόσθεσε. Αναφερόμενος στην παρούσα κρίση και αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο για λήψη μέτρων στήριξης, ο Βασίλης Κικίλιας επικαλέστηκε τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης από την περίοδο της πανδημίας έως σήμερα.

Η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη

«Ό, τι και να πούμε το δικό σας επιχείρημα είναι η τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων», απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης για να προσθέσει: «Το επιχείρημά σας για μην προσχωρήσετε στην ελάφρυνση του ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά κάτω 3.000 κατοίκων είναι το ίδιο για την 13η σύνταξη, που τελικά βρήκατε μόνον 500 ευρώ, που επί της ουσίας είναι μισή η 13η σύνταξη». «Τώρα, λοιπόν, για την μείωση του ΦΠΑ στα νησιά είναι 20 – 25 εκατ. ευρώ», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Οπότε κύριε Κικίλια, μη μας λέτε ότι αυτό το μέτρο επιβαρύνει υπέρμετρα τον προϋπολογισμό και δεν είναι εφαρμόσιμο», αναφώνησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Μία από τις ‘μικρές’ απευθείας αναθέσεις που κάνετε είναι τα 25 εκατομμύρια», είπε δηκτικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Υποδομές ως αντιστάθμισμα στις επιπτώσεις του υπερτουρισμού

«Εξάλλου, τα χρήματα θα βρεθούν από τον ίδιο τον μηχανισμό είσπραξης. Εμείς δεν λέμε να επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός. Εμείς λέμε ότι κάθε τρία ευρώ ιδιωτικών επενδύσεων και δίνεται ένα ευρώ κρατικής επένδυσης για υποδομές στα νησιά, προκειμένου να βελτιώνεται η ζωή των μόνιμων κατοίκων, η οποία πλήττεται από τον υπερτουρισμό σε περιοχές όπως η Ρόδος», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Θέλουμε ανάπτυξη, αλλά θέλουμε και υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων, καλύτερα οδικά δίκτυα, καλύτερες υποδομές υγείας και παιδείας και καλύτερες υποδομές διαχείρισης υδάτων», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η παρέμβαση Ανδρουλάκη για το στεγαστικό ζήτημα

Επανήλθε, μάλιστα, στο ζήτημα της στεγαστικής κρίσης επικρίνοντας την επιλογή του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη καταγγέλλοντάς τον ότι «θέλει να γεμίσει τσιμέντο το λεκανοπέδιο», καθιστώντας το στεγαστικό ζήτημα, «το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα της γενιάς μου», όπως είπε «σε μπίζνα για τους μεγαλο-εργολάβους». «Θεωρείτε λογικό στην Αθήνα να γίνει κάτι που δεν έχει συμβεί και σε καμία άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Όλες οι πόλεις αναπτύσσονται οριζόντια με νέα σχέδια πόλεων με υποδομές και εσείς θα κάνετε μπόνους δύο και τρεις ορόφους για να κάνουμε νέες αστικές χαράδρες και ποια θα είναι η ποιότητα ζωής;», διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Περιφρονείτε τα κοινωνικά ζητήματα. Είτε είναι νέοι, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι οι αγρότες, είτε είναι οι κτηνοτρόφοι, είτε είναι οι αλιείς», υπογράμμισε απευθυνόμενος προς τα κυβερνητικά έδρανα.

«Αλλά αυτή η περιφρόνηση δεν θα είναι για το καλό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η κοινωνία έχει πια πολύ μεγάλη εμπειρία των πολιτικών σας επιλογών που πάντα με ένα μαγικό τρόπο δυσκολεύουν τη ζωή των πολλών και κάνουν δισεκατομμυριούχους τους ισχυρούς», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.