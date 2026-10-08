Νίκος Ανδρουλάκης: «Τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος στο ΠΑΣΟΚ η περιφρόνηση της ΝΔ» – Μετωπική σύγκρουση για στέγαση, ΦΠΑ και αλιείς

Μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση επέλεξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής για τη στεγαστική κρίση και την οικονομική πολιτική καταθέτοντας δυο τροπολογίες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στην πρωτολογία του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μετατρέπει τη στέγη σε «μπίζνα των εργολάβων» και περιφρονεί τις ανάγκες της κοινωνίας. Παράλληλα, παρουσίασε δύο τροπολογίες τη μια για τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά και την δεύτερη άμεση οικονομική ενίσχυση των αλιέων. Διαμηνύοντας πως οι πολιτικές μείωσης των ανισοτήτων αποτελούν την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης του κόμματός του, προεξόφλησε ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια θα μετατραπεί σε «τσουνάμι διαμαρτυρίας» στις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Κάθε φορά παρουσιάζουμε δέσμη παρεμβάσεων προοδευτικών κοινωνικών πολιτικών, πάντα με συγκεκριμένα παραδείγματα που δείχνουν ότι πολλά μπορούν να αλλάξουν στην Ελλάδα, αρκεί να εργαστούμε προς όφελος της κοινωνίας με κοινωνική δικαιοσύνη, με πολιτικές που μειώνουν τις ανισότητες, με πολιτικές που επενδύουν στην ισχυρή παραγωγική Ελλάδα. Σε κάθε γωνιά του τόπου», τόνισε στην ολομέλεια της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης έχοντας προηγουμένως παρουσιάσει τις δύο τροπολογίες που κατέθεσε σήμερα η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ.

Αυτές αφορούν, αφ’ ενός, στην επέκταση της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά της ελληνικής Επικράτειας με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους και τη θέσπιση μηχανισμού αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ στα υπόλοιπα νησιά της ελληνικής Επικράτειας με πληθυσμό έως 130.000 κατοίκους. Αφετέρου, στην έκτακτη ενίσχυση των αλιέων.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι οι πολιτικές που μειώνουν τις ανισότητες και επενδύουν στην ισχυρή παραγωγική Ελλάδα, «είναι δικές μας πολιτικές και αυτές οι πολιτικές θα γίνουν πράξη με την λαϊκή ετυμηγορία στις επόμενες εθνικές εκλογές». «Η περιφρόνηση της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα θα γίνουν τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος για το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης .

Σκληρή επίθεση για τη στεγαστική κρίση και την Golden Visa

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε την τοποθέτησή του στη Βουλή, στη συζήτηση επί του σχεδίου νόμου «Ενίσχυση λειτουργίας Οργανισμών Λιμένων και λοιπές διατάξεις», με αναφορά στο θάνατο της 87χρονης Μαρικάρμεν, της Ισπανίδας που «συμπύκνωσε σε ένα πρόσωπο, ολόκληρη την απανθρωπιά της στεγαστικής κρίσης της εποχής μας», για να ασκήσει εν συνεχεία έντονη κριτική στον πρωθυπουργό ότι η τελευταία πρότασή του για την αντιμετώπιση του προβλήματος εδράζεται στην αντίληψη κατά την οποία «το σπίτι, από καταφύγιο, ασφάλεια και προϋπόθεση αξιοπρεπούς διαβίωσης, μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε επενδυτικό προϊόν».

Σχολίασε ότι με την πρόταση που έκανε προχθές ο πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος «ο κ. Μητσοτάκης ομολόγησε ανενδοίαστα ότι πρόθεσή του είναι να μετατρέψει σε μπίζνα των εργολάβων, το κοινωνικό αδιέξοδο της στεγαστικής κρίσης» και πως «δεν είναι τυχαίο που οι πρώτοι που χαιρέτισαν την πρόταση του, ήταν οι ίδιοι οι εργολάβοι σχολιάζοντας ότι έχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι την προηγούμενη εβδομάδα το κόμμα του κατέθεσε στη Βουλή συγκεκριμένη τροπολογία για την κατάργηση της Golden Visa μέσω αγοράς ακινήτων και την υποχρέωση των ήδη κατόχων να διαθέτουν τα ακίνητά τους σε ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση όταν έρχεται η ώρα της ανανέωσης, όμως παρότι η τροπολογία δεν είχε καμία δημοσιονομική επίπτωση, παρ’ όλα αυτά η κυβέρνηση την απέρριψε. «Γιατί είπατε όχι; Τι εξυπηρετείτε; Το τι εξυπηρετείτε το απάντησε μόνος του ο κ. Μητσοτάκης, τους λίγους που θέλουν τα κοινωνικά αδιέξοδα της στεγαστικής κρίσης μπίζνα για τις τσέπη τους», σχολίασε.

Απαντώντας στην «κυβερνητική προπαγάνδα» για το παράδειγμα της Ισπανίας ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως «όταν η κυβέρνηση Παπανδρέου στην αρχή της οικονομικής κρίσης, κόντρα στην τρόικα, πήρε απόφαση να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του λαού, η κυβέρνηση Ραχόι στην Ισπανία -οι πολιτικοί ομογάλακτοι σας- το αρνήθηκε με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες εξώσεις. Αυτό που εμείς κάναμε το 2010, η ΝΔ το κατήργησε εντελώς κι αυτό που αρνήθηκε ο Ραχόι το ‘10 στην Ισπανία το έκανε ο Πέδρο Σάντσεθ πριν από τέσσερα χρόνια». «Έχουμε αντίθετες επιλογές γιατί έχουμε αντίθετες ιδεολογίες, έχουμε στο επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι τα συμφέροντα λίγων και εκλεκτών», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η στέγη δεν μπορεί να γίνει το νέο σύνορο μιας οικονομίας δύο ταχυτήτων -από τη μία εκείνοι που συσσωρεύουν ακίνητα και αποδόσεις και από την άλλη αυτοί που δουλεύουν κάθε μήνα, απλώς και μόνο για να πληρώνουν το σπίτι στο οποίο ζουν. Σημείωσε ότι η ιστορία της Μαρικάρμεν είναι μια σκληρή υπενθύμιση ότι πίσω από τα χαρτοφυλάκια υπάρχουν σπίτια, δηλαδή οικογένειες, ανθρώπινες ζωές, για να τονίσει ότι η προσιτή κατοικία δεν μπορεί να αφεθεί αποκλειστικά στις δυνάμεις της αγοράς, αλλά «είναι κοινωνικό δικαίωμα, που ως κυβέρνηση θα το υπερασπιστούμε για όλους τους Έλληνες».

Απουσία εθνικής λιμενικής στρατηγικής καταλογίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση

Περνώντας στο αντικείμενο της συζήτησης της Ολομέλειας, καταλόγισε στη ΝΔ ότι με ευθύνη της, η Ελλάδα που είναι μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές χώρες του κόσμου, δεν έχει ολοκληρωμένη Εθνική Λιμενική Πολιτική. Είπε ότι υπάρχει απουσία στρατηγικής που διαπερνά και το παρόν νομοσχέδιο, «γιατί τα λιμάνια δεν είναι απλώς περιουσιακά στοιχεία, είναι οι πύλες της χώρας» και σε πολλές περιπτώσεις, είναι υποδομές άμεσα συνδεδεμένες με την εθνική ασφάλεια και τη γεωπολιτική θέση της χώρας.

Είπε ότι «η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στον ρόλο του Υπερταμείου, που τον χρίζετε βασικό φορέα στον σχεδιασμό των λιμένων της χώρας», υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι βαθιά λανθασμένο. «Τα λιμάνια, για το ΠΑΣΟΚ, είναι ζήτημα δημόσιας στρατηγικής και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του σχεδίου μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας», τόνισε.

Οι τροπολογίες για τη νησιωτική πολιτική και τους αλιείς

Περνώντας από τη λιμενική στη νησιωτική πολιτική ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην τροπολογία που κατέθεσε σήμερα το ΠΑΣΟΚ και η οποία προβλέπει την επέκταση της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% σε όλα τα νησιά της χώρας με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους. Είπε ότι πρόκειται για «μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης και σοβαρής ευρωπαϊκής νησιωτικής πολιτικής», «έναν ενιαίο, αντικειμενικό κανόνα για ολόκληρη τη νησιωτική Ελλάδα», εξηγώντας ότι ο κάτοικος ενός μικρού νησιού των Κυκλάδων δεν πληρώνει λιγότερο το κόστος που συνεπάγεται η νησιωτικότητα από τον κάτοικο ενός μικρού νησιού του Βορείου Αιγαίου ή των Δωδεκανήσων.

Σημείωσε δε πως σε ό,τι αφορά στα μεγαλύτερα νησιά, με πληθυσμό άνω των 3.100 και έως 130.000 κατοίκους, που δεν έχουν ήδη μειωμένο συντελεστή, η τροπολογία προβλέπει έναν μηχανισμό αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ. Στην πράξη αυτό σημαίνει -όπως ανέπτυξε- ότι το μέρος του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στη διαφορά ανάμεσα στον μειωμένο συντελεστή και τον ισχύοντα, θα επιστρέφει όλο στα νησιά που παράγεται, όχι ως έκτακτη παροχή αλλά ως σταθερός αναπτυξιακός πόρος για τους ίδιους, για καλύτερη υγεία, παιδεία και υποδομές ανθεκτικότητας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Σχολίασε απευθυνόμενος στον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, ότι για το ΠΑΣΟΚ η νησιωτικότητα και η έγνοια γι’ αυτήν δεν ξεκινάει την τουριστική περίοδο.

Όσον αφορά το θέμα των κινητοποιήσεων των αλιέων, είπε ότι ο κλάδος έχει συμπιεστεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στα κράτη-μέλη τα εργαλεία για να παρέμβουν και συγκεκριμένα μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΜΕΤSAF, που επιτρέπει να καλυφθεί έως και το 70% της πρόσθετης δαπάνης καυσίμων που προκάλεσε η κρίση. Αφού είπε ότι και άλλες χώρες όπως η Ισπανία και η Μάλτα το έχουν αξιοποιήσει πλήρως, σχολίασε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ κάνει πολύ λίγα και πάρα πολύ αργά: «Δεν μπορεί η Ευρώπη να σου επιτρέπει να καλύψεις έως το 70% της επιβάρυνσης και εσύ να το αρνείσαι κ. Κικίλια. Μήπως πάλι χρειάζεται νέα επιστολή κοροϊδίας στην κ. φον ντερ Λάιεν;».

Υπό το παραπάνω πρίσμα ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι το κόμμα του καταθέτει τροπολογία για έκτακτη ενίσχυση της επαγγελματικής θαλάσσιας αλιείας έως 50 λεπτά ανά επιλέξιμο λίτρο καυσίμου, από την 1η Μαρτίου έως τα τέλη του 2026, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. «Είναι μια δίκαιη, εφαρμόσιμη και άμεσα υλοποιήσιμη λύση για έναν κλάδο που πιέζεται ασφυκτικά από το αυξημένο ενεργειακό κόστος», τόνισε.

Ολοκληρώνοντας την πρωτολογία του ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε ότι δεν βλέπει κανένα λόγο να μη στηρίξει η κυβέρνηση τις τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ που -όπως είπε- συνιστούν λύση για τους νησιώτες και για τους αλιείς, «ορθολογικά και κοστολογημένα».