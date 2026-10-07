Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός μετέτρεψε σε μπίζνα το στεγαστικό αδιέξοδο χιλιάδων Ελλήνων – Οι μόνοι που πανηγύρισαν ήταν οι εργολάβοι

Αλγεινή χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο συνέδριο «Διάλογοι Αθήνας. Από τον μύθο στη σύγχρονη Πόλη», την πρόταση του πρωθυπουργού να δοθούν κίνητρα για την περαιτέρω οικοδόμηση δυο ορόφων στα κτίρια της πόλης ώστε να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση.

Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε οξεία κριτική στη φαεινή ιδέα, όπως είπε, που διατύπωσε στο ίδιο βήμα χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η φαεινή ιδέα του πρωθυπουργού ήταν να απαντήσει στο στεγαστικό αδιέξοδο χιλιάδων Ελλήνων μετατρέποντάς το σε μπίζνα για τους εργολάβους, για αυτό και οι μόνοι που πανηγύρισαν, είναι οι εργολάβοι. Το πρόβλημα με την πρόταση του πρωθυπουργού θα γίνει ακόμα χειρότερο, γιατί η Αθήνα είναι επιβαρυμένη σε επίπεδο κατασκευής στον κεντρικό αστικό ιστό» τόνισε. Εξήγησε πως «η λύση του πρωθυπουργού είναι να αποκτήσουμε παντού αστικές χαράδρες, που θα δυσκολέψουν τη ζωή μας, θα κάνουν αβίωτο το κέντρο των Αθηνών με περισσότερο μπετόν». Σημείωσε πως αντ’ αυτού η κυβέρνηση όφειλε να επιταχύνει τα σχέδια πόλης, «ώστε αντί να έχουμε κάθετη, να έχουμε οριζόντια ανάπτυξη της πόλης, δηλαδή να έχουμε φθηνότερη γη άρα και φθηνότερο κόστος αγοράς ή ενοικίου».

Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε ακόμη για φαυλότητα του πρωθυπουργού εξηγώντας ότι ήδη το ΣτΕ το έχει απορρίψει όταν ήδη σε ανάλογη περίπτωση που έδιναν μπόνους σε τετραγωνικά ως κίνητρα κατασκευής κατοικιών πιο φιλικών προς το περιβάλλον, το ΣτΕ είπε «όχι». «Ποιοι θα αγοράσουν τα σπίτια των τελευταίων ορόφων; Αυτοί που δεν μπορούν ούτε να νοικιάσουν; Θα έχουν φτηνό ενοίκιο τα υψηλά ρετιρέ; Απίθανα πράγματα και μου προκαλεί εντύπωση που δεν έχουν αντιδράσει η επιστημονική κοινότητα, το ΤΕΕ και άλλοι φορείς σε αυτή την απαράδεκτη και προσβλητική για τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού, πρόταση του πρωθυπουργού χθες από το βήμα του συνεδρίου σας», υπογράμμισε.

«Όλα αποφασίζονται σε έναν κλειστό πυρήνα εξουσίας»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε την αποτυχία του επιτελικού κράτους καθώς «όλα αποφασίζονται σε έναν κλειστό πυρήνα εξουσίας, έχει αποδυναμωθεί και η αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών, έχει αποδυναμωθεί όμως και η πολιτική λειτουργία της ίδιας της κυβέρνησης. Το μοντέλο αυτό απέτυχε παταγωδώς, διότι ήταν ένα συγκεντρωτικό μοντέλο που ήθελε να ελέγξει τα πάντα και τελικά τι έχει καταφέρει; Να ελέγχει τη ροή του χρήματος αλλά μόλις υπάρχει ένα ζήτημα που εκθέτει το συγκεντρωτικό σύστημα εξουσίας, “δεν ξέρουμε”, “δεν γνωρίζουμε τίποτα”, “κάποιοι άλλοι φταίνε”, οι “παθογένειες”».

Αντιπαράθεσε το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την αποκέντρωση εξουσιών κι αρμοδιοτήτων που έχει κάνει από χρόνια, ενώ επέκρινε την κυβέρνηση πως δεν πιστεύει στα μοντέλα αποκέντρωσης, γιατί θέλει την εξουσία παντού δική της. «Θέλουν να ελέγχουν τις ανεξάρτητες αρχές, να ελέγχουν τους περιφερειάρχες, θέλουν οι δήμαρχοι να είναι εκλεγμένοι με έναν εκλογικό νόμο που δεν είναι καν το 50%, πλήρως δημοκρατικά απονομιμοποιημένοι. ‘Αρα εδώ είναι μια κεντρική επιλογή. Δική μας κεντρική μας επιλογή είναι η ποιοτική δημοκρατία μέσω της αποκέντρωσης, με θεσμούς, δικαιοσύνη, ανεξάρτητες αρχές, διάκριση των εξουσιών», συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης .

Αντέτεινε την κατατεθείσα τροπολογία της ΚΟ για τη στεγαστική κρίση που απέρριψε ξανά η κυβέρνηση κι επανέλαβε την πρόταση για κατάργηση της Golden Visa όταν έρχεται η ώρα της ανανέωσής της πάνω στην πενταετία, εφόσον το σπίτι πρέπει να είναι είτε σε ιδιοκατοίκηση είτε σε μακροχρόνια μίσθωση.

Ερωτηθείς για το κυκλοφοριακό πρόβλημα του Λεκανοπεδίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής υπογράμμισε πως «η μόνη λύση είναι πολλά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και πολλοί ανισόπεδοι κόμβοι, σε κρίσιμα σημεία που υπάρχει τεράστια κυκλοφοριακή πίεση, για να υπάρχει αποφόρτιση ενώ παρατήρησε πως υπάρχει και θέμα κουλτούρας για να μάθουν τα παιδιά μας από πολύ νωρίς ότι αυτή η επιλογή είναι επιλογή καλύτερης ζωής, σεβασμού του περιβάλλοντος», όπως ανέφερε.

Τέλος ερωτηθείς για τη συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε πως «το ΠΑΣΟΚ έδωσε προτάσεις βγαλμένες από το παρόν και το μέλλον. Είπε πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86, να περνάνε οι υπουργοί από δικαστικό συμβούλιο, κάτι για το οποίο η κυβέρνηση είπε “όχι”, επιμένοντας η παραπομπή να προκύπτει από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτό δείχνει διάθεση ποιοτικότερης δημοκρατίας ή δημοκρατίας που την κρατάει σφιχτά στα χέρια του το Μαξίμου;

Δεύτερο παράδειγμα, εμείς προτείναμε η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης να γίνεται από διευρυμένο σώμα. Η κυβέρνηση είπε “όχι”, πάλι η ίδια κοινοβουλευτική πλειοψηφία να διορίζει την ηγεσία της δικαιοσύνης.

Μιλάμε για μια αντίληψη, κουλτούρα και εν τέλει μια ιδεολογία, διότι οι επιλογές μας έχουν και ιδεολογική φόρτιση. Οι επιλογές της Νέας Δημοκρατίας είναι ιστορικά συγκεντρωτικές και του ΠΑΣΟΚ ιστορικά αποκεντρωτικές», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.