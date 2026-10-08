Τραμπ: Αποκλείει επίθεση στο Ιράν πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου – «Διεξάγονται παραγωγικές συζητήσεις»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα Πέμπτη ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει «παραγωγικές» συνομιλίες με το Ιράν και ότι δεν σκοπεύει να εξαπολύσει επίθεση σε αυτήν τη χώρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου, στις 3 Νοεμβρίου.

«Έχουμε παραγωγικές συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ αλλά το πετρέλαιο περνάει από τα Στενά του Ορμούζ.

«Θέλω να επισημάνω με σαφήνεια σε όλον τον κόσμο ότι (…) δεν θα επιτεθούμε στο Ιράν οποιαδήποτε στιγμή πριν από τις Ενδιάμεσες Εκλογές που θα διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 3 Νοεμβρίου», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο και ο πόλεμος — καθώς και το μηνιαίο κόστος του, ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων — έχει καταστεί βασικό θέμα στην προεκλογική εκστρατεία των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι αναμένει οι τιμές του πετρελαίου να πέσουν απότομα μετά τις εκλογές, αλλά οι υψηλές τιμές της βενζίνης και ο πόλεμος με το Ιράν επιβαρύνουν σοβαρά τους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους και απειλούν την πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ αντάλλαξαν προτάσεις τις τελευταίες εβδομάδες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των ⁠Στενών του Ορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας παγκόσμιας διαδρομής μεταφοράς ενέργειας. Ωστόσο, ο Τραμπ απέρριψε την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης.