Τραμπ: Αποκλείει επίθεση στο Ιράν πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου – «Διεξάγονται παραγωγικές συζητήσεις»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει «παραγωγικές» συνομιλίες με το Ιράν και δεν σκοπεύει να εξαπολύσει επίθεση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, παρά τις προηγούμενες επιθέσεις και το υψηλό κόστος του πολέμου που επηρεάζει την προεκλογική εκστρατεία των ΗΠΑ

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία αρχείου: AFP
Φωτογραφία αρχείου: AFP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει «παραγωγικές» συνομιλίες με το Ιράν και ότι δεν σκοπεύει να εξαπολύσει επίθεση σε αυτήν τη χώρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.
  • Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο, με τον πόλεμο και το μηνιαίο κόστος του να έχουν καταστεί βασικό θέμα στην προεκλογική εκστρατεία των ΗΠΑ.
  • Παρά τις συνομιλίες, ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ, ενώ ο Τραμπ απέρριψε την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα Πέμπτη ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει «παραγωγικές» συνομιλίες με το Ιράν και ότι δεν σκοπεύει να εξαπολύσει επίθεση σε αυτήν τη χώρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου, στις 3 Νοεμβρίου.

«Έχουμε παραγωγικές συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ αλλά το πετρέλαιο περνάει από τα Στενά του Ορμούζ.

«Θέλω να επισημάνω με σαφήνεια σε όλον τον κόσμο ότι (…) δεν θα επιτεθούμε στο Ιράν οποιαδήποτε στιγμή πριν από τις Ενδιάμεσες Εκλογές που θα διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 3 Νοεμβρίου», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο και ο πόλεμος — καθώς και το μηνιαίο κόστος του, ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων — έχει καταστεί βασικό θέμα στην προεκλογική εκστρατεία των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι αναμένει οι τιμές του πετρελαίου να πέσουν απότομα μετά τις εκλογές, αλλά οι υψηλές τιμές της βενζίνης και ο πόλεμος με το Ιράν επιβαρύνουν σοβαρά τους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους και απειλούν την πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ αντάλλαξαν προτάσεις τις τελευταίες εβδομάδες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των ⁠Στενών του Ορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας παγκόσμιας διαδρομής μεταφοράς ενέργειας. Ωστόσο, ο Τραμπ απέρριψε την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ