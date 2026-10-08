Άννα Βίσση: Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ οι συναυλίες της σε ΟΑΚΑ και Καλλιμάρμαρο

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Νέα διάσταση αποκτά η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, καθώς στο θέμα προστίθενται πλέον πληροφορίες που αφορούν τα οικονομικά δεδομένα από συναυλίες της τραγουδίστριας.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό, η ΑΑΔΕ φέρεται να προχωρά σε έλεγχο οικονομικών στοιχείων που σχετίζονται με τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, καθώς και με τις δύο προηγούμενες εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο.

Κατά τον έλεγχο αναμένεται να εξεταστούν αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα των συγκεκριμένων διοργανώσεων, προκειμένου να αποτυπωθούν τα οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από αυτές.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη καταγράφεται έπειτα από τη δημόσια αντιπαράθεση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, στο πλαίσιο της οποίας έχουν δημοσιοποιηθεί αναφορές σε μεγάλα χρηματικά ποσά.