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Τροφική δηλητηρίαση έπαθε ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ο δημοφιλής τραγουδιστής ενημέρωσε με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram για την κατάστασή του και την ταλαιπωρία που περνά.

Συγκεκριμένα, ανέβασε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται ξαπλωμένος, φορώντας την κουκούλα του.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αν και δεν γνωστοποίησε λεπτομέρειες για το τι έφαγε και έπαθε τη δηλητηρίαση, ούτε για το εάν χρειάστηκε ιατρική βοήθεια, είπε ότι ήταν μία πολύ δύσκολη ημέρα.

«Έχω πάθει τροφική δηλητηρίαση και ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Σας στέλνω όλη μου την αγάπη», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.