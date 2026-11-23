Μια πολύ σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης διερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στην Πάτρα, μετά τη μήνυση που υπέβαλε μία 38χρονη σε βάρος του πρώην συζύγου της, με την κατηγορία ότι προέβη σε γενετήσιες και ασελγείς πράξεις σε βάρος της 7χρονης κόρης τους.

Η μήνυση

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, η γυναίκα προσήλθε στην Ασφάλεια Πατρών και κατήγγειλε τον πρώην σύζυγό της για πράξεις σε βάρος του παιδιού τους, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες Αρχές.

Όπως αναφέρεται στη μήνυση, το καταγγελλόμενο περιστατικό φέρεται να αφορά χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου έως και τις 31 Αυγούστου 2026.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για την υπόθεση, προκειμένου να εξεταστούν οι καταγγελίες και να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να τελέστηκε το αδίκημα.