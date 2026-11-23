Με τη μουσική παράσταση της Άννας Μπιθικώτση, βασισμένη στο βιβλίο της «Και πατέρας και μύθος…», η Κωνσταντινούπολη τίμησε τον Γρηγόρη Μπιθικώτση στο ιστορικό Ζωγράφειο Λύκειο, υπό την Υψηλή Αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

«Και πατέρας και μύθος… Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922–2005»

Μια ξεχωριστή βραδιά λόγου, μουσικής και βαθιάς συγκίνησης έζησε η Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, με τη μουσική παράσταση της συγγραφέως Άννας Μπιθικώτση, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της «Και πατέρας και μύθος… Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922–2005», από τις Εκδόσεις Όγδοο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Ζωγράφειο Λύκειο, στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων «Δημήτριος Φραγκόπουλος», με αφορμή τη συμπλήρωση 133 χρόνων από την ίδρυση της Σχολής και 150 χρόνων από την ίδρυση της Κοινότητας Σταυροδρομίου. Τελούσε υπό την Υψηλή Αιγίδα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, προσδίδοντας στη βραδιά ιδιαίτερη πνευματική και ιστορική σημασία.

Μέσα από βιωματικές αφηγήσεις, προσωπικές και ιστορικές μνήμες, σπάνιο αρχειακό υλικό και αθάνατα τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών και ποιητών, ξεδιπλώθηκε η ζωή και η ανεκτίμητη καλλιτεχνική διαδρομή του Γρηγόρη Μπιθικώτση, του μεγάλου ερμηνευτή που με τη φωνή του έγινε σύμβολο της Ρωμιοσύνης και του Ελληνισμού.

Η Άννα Μπιθικώτση, με το σενάριο, τη θεατρική αφήγηση και την καλλιτεχνική επιμέλεια της παράστασης, κατέθεσε επί σκηνής μια βαθιά προσωπική μαρτυρία για τον πατέρα της, φωτίζοντας τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο.

Τα τραγούδια ερμήνευσαν ο διακεκριμένος Σωτήρης Δογάνης, καλλιτέχνης που είχε ανακαλύψει ο ίδιος ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, και η χαρισματική σοπράνο και πιανίστρια Κατερίνα Μεγάλου. Ιδιαίτερα συγκινητική υπήρξε η συμμετοχή των μαθητών και της χορωδίας του Ζωγραφείου Λυκείου, που έδωσαν τη δική τους ξεχωριστή πνοή στη μουσική διαδρομή.

Η βραδιά είχε ξεκινήσει με τον Πανηγυρικό Εσπερινό στην Παναγία του Πέρα, με Πρωτοψάλτη τον Σωτήρη Δογάνη, και συνεχίστηκε με τη θερμή υποδοχή των προσκεκλημένων στο Ζωγράφειο, σε μια ατμόσφαιρα που ένωσε την ορθόδοξη παράδοση, τη μνήμη, την ελληνική μουσική και την ομογενειακή ταυτότητα.

Για την Άννα Μπιθικώτση, η παρουσίαση αυτή στην Πόλη αποτέλεσε ύψιστη τιμή και ευλογία, αλλά και μια ανεκτίμητη στιγμή προσωπικής συγκίνησης, καθώς η μουσική παρακαταθήκη του πατέρα της συναντήθηκε με την ιστορική μνήμη της Πολίτικης Ρωμιοσύνης.

Η συγγραφέας εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της προς τον Ιερό Κλήρο, τον ακάματο διευθυντή του Ζωγραφείου Λυκείου Γιάννη Δεμιρτζόγλου και τους συνεργάτες του, τους καλλιτέχνες, τους μαθητές και τη χορωδία της Σχολής, την ελληνική Ομογένεια της Κωνσταντινούπολης και όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε στην εταιρεία διαχείρισης δεξαμενόπλοιων, DUNACOM TANKERS MANAGEMENT του κ. Γιώργου Προκοπίου για την ευγενική υποστήριξή του, καθώς και στο ταξιδιωτικό γραφείο Signature Travel της Μαρίας και του Πέτρου Αλιφραγκή, για τη συμβολή του στην πραγματοποίηση αυτής της ξεχωριστής πολιτιστικής συνάντησης.

Μια βραδιά όπου η ιστορία έγινε τραγούδι, η μνήμη έγινε συγκίνηση και η φωνή του Γρηγόρη Μπιθικώτση μέσα απο τα τραγούδια της μελοποιημένης ποίησης ταξίδεψε ξανά στην Πόλη, εκεί όπου ο Ελληνισμός εξακολουθεί να κρατά ζωντανές τις ρίζες και την ψυχή του.