Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι αντιδράσεις για το βίντεο στο Παρίσι και η στήριξη του Γιώργου Τσαλίκη

Με το θέμα των αντιδράσεων που προκλήθηκαν, έπειτα από βίντεο που ανέβασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός από το Παρίσι, ασχολήθηκαν οι πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές το πρωί της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου.

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός πραγματοποίησε μία συναυλία στην Γαλλία, στο πλαίσιο της περιοδείας του. Ωστόσο, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης τα τελευταία εικοσιτετράωρα βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας για άλλον λόγο. Ο ερμηνευτής δέχτηκε έντονη κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λόγω ενός βίντεο που ανέβασε το Σάββατο (17/10) στο προφίλ του στο Instagram. Σε αυτό τον βλέπουμε να τραγουδάει το νέο του κομμάτι, ενώ βρίσκεται μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ. Πολλοί θεώρησαν ότι η συγκεκριμένη κίνηση του Κωνσταντίνου Αργυρού, την ώρα που ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί τις διαδηλώσεις στη Γαλλία, ήταν άστοχη.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου, μέσα από το «Happy Day» ανέφερε πως: «Εγώ έτυχε και έπεσα το Σάββατο στο βίντεο αυτό του Κωνσταντίνου Αργυρού. Το βλέπω με την πρώτη ματιά, λέω δεν μπορεί, είναι μια άλλη μέρα. Γιατί τον έβλεπα, ξέρεις, δεν είναι μόνο το βίντεο ότι πάει να λανσάρει, εδώ χαμογελάει. Και ψάχνω από κάτω, λέω ο άνθρωπος το έχει ανεβάσει άλλη μέρα και τώρα μου βγαίνει στο timeline ας πούμε. Κοιτάω από κάτω, λέω μην τον αδικήσω εκ πρώτης όψεως. Κοιτάω από κάτω, δύο ώρες πριν.

Λέω ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν. Και συντάσσομαι με τη Ναταλία Γερμανού. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος; Γιατί βλέπω το τελευταίο διάστημα ότι κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να τον νουθετήσει; Γιατί εντάξει, ο καλλιτέχνης καμιά φορά μπορεί το μυαλό του να το έχει στη συναυλία, στα επαγγελματικά. Οι μάνατζερ τι δουλειά κάνουν; Αφού το έκανε λοιπόν και μπορεί να μην είχε δει, να τοποθετηθεί και να πει παιδιά χίλια συγγνώμη…».

«Εγώ δεν λέω για την ακύρωση της συναυλίας. Δεν περιμένω από τον Κωνσταντίνο Αργυρό που πήγε για μία και μοναδική συναυλία στο Παρίσι να την ακυρώσει. Αλλά αυτό το βίντεό του ήταν εκ του περιττού. Δηλαδή δεν έπρεπε να ανέβει Γι’ αυτό λέω, γι’ αυτό έκανα συνολικά την τοποθέτησή μου. Και λέω, το τελευταίο διάστημα υποκύπτεις στο ένα λάθος μετά το άλλο. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να τον συμβουλέψει; Άνθρωποι που γι’ αυτή τη δουλειά πληρώνονται», συνέχισε.

«Είναι σε μια άλλη σφαίρα ο Αργυρός»

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιάγκας σχολιάζοντας το θέμα, είπε: «Εγώ τον στήριξα τον Κωνσταντίνο Αργυρό στην πρώτη φάση των μη δηλώσεών του με τη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και είπα ότι ο άνθρωπος ούτε υποχρεωμένος ήταν να κάνει δήλωση, δεν υπήρχε καν αυτό περί κουμπαριάς, κάποια στιγμή θα μιλήσει, και ότι επειδή ήταν από ταξίδι σε ταξίδι στο εξωτερικό, δεν είχε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται. Όχι ότι δεν ήξερε την αποπομπή της Γκίλφοϊλ, αλλά δεν είχε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται».

«Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Διότι γίνεται ο κακός χαμός στο Παρίσι, είναι πρώτο θέμα σε όλο τον κόσμο και δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι τραγουδιστής δεν πρέπει να ανοίγεις το κινητό σου. Όλοι ανοίγουμε το κινητό, μπαίνουμε στα site, ακόμα και να μην μας αφορά, και ενημερωνόμαστε για ό,τι συμβαίνει.

Εγώ δεν θα πρότεινα αν ήμουν άνθρωπος που τον συμβούλευα να ακυρώσει τη συναυλία, και εκ τους αποτελέσματος οι Έλληνες που είχαν κλείσει εισιτήριο, πήγαν κανονικά. Αλλά το βιντεάκι κάτω από τον Πύργο του Άιφελ που να λέει ότι θα γίνει χαμός, όταν είχαμε έναν νεκρό, όταν έχουμε εκατοντάδες συλλήψεις και όταν γίνονται αυτά που γίνονται στο Παρίσι που έχει και έναν συμβολισμό κοινωνικό…

Άρα το πρόβλημα με τον Αργυρό είναι, ότι από τη στιγμή που τον ίδιο δεν τον αφορά, είναι σε έναν άλλο κόσμο, τον κόσμο της μουσικής. Και με αυτό που έκανε τώρα δικαιώνομαι και εγώ που τον στήριξα, γιατί αποδεικνύεται ότι είναι σε μια άλλη σφαίρα ο Αργυρός, είναι σε ένα δικό του κόσμο. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί που βγάζουν εκατομμύρια, θα έπρεπε να πληρώνουν έναν άνθρωπο στην επικοινωνία που να τον συμβουλεύει και να λέει: “Κωνσταντίνε τώρα είναι λάθος να ανεβάσουμε αυτό το βίντεο από το Παρίσι”», πρόσθεσε.

«Όλο αυτό δεν κάνει κακό στο προφίλ του;»

Η Κατερίνα Καινούργιου συζητώντας με την ομάδα της για το θέμα του Κωνσταντίνου Αργυρού, ανέφερε: «Εδώ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας τραγουδιστής, έχει και μια επιρροή, ένας πολύ επιτυχημένος τραγουδιστής και αγαπητός και ξαφνικά κάνει για μένα το ένα λάθος μετά το άλλο.

Δηλαδή η Ναταλία επειδή την παρακολούθησα το Σαββατοκύριακο, τα είπε πάρα πολύ ωραία. Ότι πραγματικά ο Αργυρός είναι ένα πολύ καλό παιδί, αλλά έχει από πίσω του ομάδες ολόκληρες. Δεν υπάρχει κάποιος να του πει: “Όχι βρε αγόρι μου τώρα αυτό”.

Όλο αυτό δεν κάνει κακό στο προφίλ του; Ο καλλιτέχνης είναι δίπλα στην κοινωνία. Ο καλλιτέχνης είναι ένα με το λαό».

«Ο μοναδικός Έλληνας που φέρνει και ενώνει όλη την ομογένεια»

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο Γιώργος Τσαλίκης στήριξε τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τονίζοντας ότι είναι ο «μοναδικός Έλληνας αυτή τη στιγμή που κάνει πράγματα σοβαρά στο εξωτερικό».

Ανάμεσα σε άλλα, στο βίντεό του ο αγαπημένος τραγουδιστής είπε για τον συνάδελφό του: «Δεν γίνεται όλοι Ναταλάκι μου να είναι ταυτισμένοι αγάπη μου, και Σταματινάκι μου, που είστε τα πιο αγαπημένα μου πρόσωπα στην τηλεόραση, γι’ αυτό και σας μιλάω, και να είσαι ταυτισμένος να κάνεις διαγγέλματα.

Δεν το έχουν όλοι. Δεν έχει κάποιον στην ομάδα του; Ναι, έχει κάποιον στην ομάδα του. Μπορεί να μην το έχει το παιδί, να μην νιώθει καλά.

Ο μοναδικός Έλληνες αυτή τη στιγμή που κάνει πράγματα σοβαρά στο εξωτερικό. Ο μοναδικός Έλληνας που φέρνει και ενώνει όλη την ομογένεια, τη νεολαία και τη φέρνει στην ελληνική μουσική, άρα στην Ελλάδα, είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός».