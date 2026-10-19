Δώρα Χρυσικού: «Οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που πιστεύουν»

Σε συνέντευξή της στην «Super Κατερίνα», η Δώρα Χρυσικού αναφέρθηκε στο πώς είναι ως φίλη, ενώ παραδέχτηκε ότι «έχω αποτύχει σε πολλούς ρόλους στη ζωή μου». Ακόμα, στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, μίλησε για τη σχέση της με την πίστη και εξομολογήθηκε πως «οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που πιστεύουν», εξηγώντας τον λόγο.

Με αφορμή τη συμμετοχή της στις «Κόρες της Αρετής», η Δώρα Χρυσικού ρωτήθηκε για το τι τύπος φίλης είναι η ίδια. Η ηθοποιός απάντησε πως: «Καταρχάς να πω ότι έχω αποτύχει σε πολλούς ρόλους στη ζωή μου. Όμως, το λέω μετά λόγου γνώσεως, έχω υπάρξει πάρα πολύ καλή φίλη.

Μπορεί να μην έχω υπάρξει πάρα πολύ καλή αδελφή ή σύντροφος ή κόρη ακόμα, με τη μητέρα μου που την υπεραγαπώ. Ξέρω ότι μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια της γονεϊκότητας, έχουν υπάρξει στιγμές μεγάλων συγκρούσεων και που την έχω πικράνει».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η επιτυχημένη καλλιτέχνις ανέφερε ότι: «Πιστή δεν ήμουν ποτέ. Όμως, θα σου πω κάτι. Στην ασθένεια, ζήλεψα πολύ τους ανθρώπους που πιστεύουν. Γιατί εγώ δεν είχα να κρατηθώ από τίποτα. Σέβομαι πολύ την πίστη των ανθρώπων.

Δεν το έχω πει ποτέ, αλλά νομίζω ότι οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που πιστεύουν, γιατί εκείνη την περίοδο πήρα πάρα πολλές προσευχές, πολλά αναμμένα κεράκια από πιστούς».