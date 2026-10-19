Στον… πάγο η εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα

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Σε συνθήκες σιγής ασυρμάτου βρίσκονται οι σχέσεις του Λάμπρου Κωνσταντάρα με τη διοίκηση του Open, με το μέλλον της βραδινής εκπομπής του να είναι αβέβαιο, σύμφωνα με τη Reallife.

Ο παρουσιαστής διατηρεί ενεργό συμβόλαιο με το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη, αλλά παραμένει ακόμα στον «πάγκο» και χωρίς εκπομπή στον αέρα. Σε συζητήσεις που είχε το καλοκαίρι με στελέχη του Open ο Λ. Κωνσταντάρας πήρε διαβεβαιώσεις ότι θα παρουσιάσει μια βραδινή εκπομπή τύπου late night show μία φορά την εβδομάδα.

Έκτοτε, ο παρουσιαστής δεν έχει καμία ενημέρωση από τους ιθύνοντες του σταθμού, οι οποίοι εφαρμόζουν την τακτική «ούτε φωνή, ούτε ακρόαση» αποφεύγοντας να δώσουν απαντήσεις για το

πότε αλλά και το αν θα βγει στον αέρα η εκπομπή.

Με τα τωρινά δεδομένα, φαίνεται ότι στο Open μετακινούν τον παρουσιαστή αλλά και την εκπομπή που του υποσχέθηκαν από τον «πάγκο» στον… πάγο.