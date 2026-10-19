Μπέτυ Βαλάση: Θλίψη στο τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ηθοποιό – Ο συγκινητικός επικήδειος του γιου της – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Βαθιά θλίψη και συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ηθοποιό Μπέτυ Βαλάση, η οποία πέθανε την Πέμπτη (15/10) σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Συγγενείς, φίλοι, καλλιτέχνες, πρόσωπα του πολιτικού κόσμου και όλοι όσοι αγάπησαν την Μπέτυ Βαλάση βρέθηκαν σήμερα Δευτέρα (19/10) στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου τελέστηκε η πολιτική κηδεία της ηθοποιού, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη και την πολυετή προσφορά της στον πολιτισμό.

Η Μπέτυ Βαλάση υπήρξε μία από τις μεγάλες κυρίες του παλιού ελληνικού θεάτρου, ενώ αγαπήθηκε από γενιές θεατών μέσα από τον εμβληματικό ρόλο της Λωξάντρας, στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ το τελευταίο διάστημα φιλοξενούνταν στο ίδρυμα «Σπίτι του Αγωνιστή».

Ο γιος της, Νικόλας Μινισσάλι, ήταν εμφανώς συγκινημένος ενώ κρατούσε λευκά λουλούδια. Το «παρών» στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Θοδωρής Κατσαφάδος με την κόρη του, Μαριλού Κατσαφάδου, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Άννα Φόνσου, ο Αντώνης Λουδάρο, η Μαίρη Βιντιάδου, ο Νίκος Καραγιώργης, ο Σπύρος Μπιμπίλας. Παρέστησαν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Νίκος Σοφιανός, ο Θανάσης Παφίλης και η Σεμίνα Διγενή.

Ο συγκινητικός επικήδειος του γιου της

Στον επικήδειο που εκφώνησε ο γιος της ηθοποιού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη βοήθεια που δέχτηκε από το ΚΚΕ σχετικά με τη φροντίδα της μητέρας του, και μίλησε για την γνωριμία του με τον Δημήτρη Κουτσούμπα. «Την είχα 1,5 χρόνο άρρωστη, σταμάτησε να τρώει, είχε φτάσει 42 κιλά. Ένιωθα ότι έφευγε. Μια μέρα πήρα τηλέφωνο τον Μήτσο (Δημήτρη Κουτσούμπα), δεν τον ήξερα, δεν είχα ξαναμιλήσει μαζί του. Του είπα ποιος είμαι και του είπα αν θέλει να δει τελευταία φορά τη φιλενάδα του πριν την χάσει, ας έρθει να τη δει. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Ήθελα να τον περιποιηθώ. Δεν ήξερα τι να περιμένω. Άνοιξε η πόρτα και να σου ο Μήτσος και ο Μήτσος ο Γόντικας. Καθίσαμε. Δεν ήξερα πώς να τον φωνάζω. Το κατάλαβε, με κοίταξε στα μάτια και μου λέει “οι φίλοι μου με φωνάζουν Μήτσο”», είπε. «Με ρώτησαν αν χρειάζομαι κάτι», συμπλήρωσε και ανέφερε πως στην αρχή είπε όχι, αλλά έπειτα ζήτησε έναν φυσικοθεραπευτή για την ηθοποιό και την επόμενη ημέρα ήρθε πράγματι ένας ειδικός, ο οποίος την βοήθησε πάρα πολύ.

«Σήμερα αποχαιρετάμε μία μεγάλη κυρία του θεάτρου, μία δυναμική και δημιουργική γυναίκα, έναν υπέροχο άνθρωπο, μία πολυαγαπημένη φίλη και συντρόφισσα, που ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες του λαού μας όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, δίπλα στον κάθε κατατρεγμένο, για την ειρήνη, την ευημερία του λαού μας και βεβαίως για την προώθηση του πολιτισμού και των αξιών, που πρέσβευσε και η ίδια και το κόμμα που εκπροσωπούσε», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε δηλώσεις του.

«Αποχαιρετάμε την φίλη μου. Τι να πούμε για την Μπέτυ Βαλάση; Ότι ήταν μία σπουδαία ηθοποιός, ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, δεν είχε κακή κουβέντα για κανέναν και ταλαιπωρήθηκε, βέβαια, τα τελευταία χρόνια», τόνισε η Άννα Φόνσου.

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