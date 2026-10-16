Μπέτυ Βαλάση: «Της κρατούσα το χέρι και έφυγε… Δεν το έχω ακόμα συνειδητοποιήσει» – Συγκλονίζει ο γιος της ηθοποιού

Συγκλονίζει ο γιος της Μπέτυς Βαλάση, Νικόλας Χάρι Μανισσάλι μιλώντας για τη μητέρα του. Ο ίδιος μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα και είπε αρχικά:

«Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει τι και πώς… Ήμουν στο νοσοκομείο μαζί της, της βάσταγα το χέρι και έφυγε. Ήμουν 10 ημέρες στο «Αλεξάνδρα» μαζί της κάθε μέρα εκεί, 4-5 ώρες. Μιλούσαμε, σε κάποια στιγμή έκανε πλάι και όταν της έτριβα το χέρι, αρχικά ανταποκρινόταν».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Αν δεν ήταν ο Δημήτρης Κουτσούμπας προσωπικά και το κόμμα θα είχε πεθάνει πέντε χρόνια πριν. Αν δεν ήταν το κόμμα και ο Δημήτρης, δεν υπήρχε περίπτωση η Μπέτυ να ήταν εν ζωή τα τελευταία 5 χρόνια. Η γυναίκα είχε σοβαρά προβλήματα».

Ο Νικόλας Χάρι Μανισσάλι είπε ακόμη ότι «θα γίνει πολιτική κηδεία, τη Δευτέρα στο Α’ Νεκροταφείο. Θρησκευτική κηδεία θα γίνει στο χωριό, θέλω να την έχω δίπλα μου».

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