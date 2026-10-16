Μπέτυ Βαλάση: «Της κρατούσα το χέρι και έφυγε… Δεν το έχω ακόμα συνειδητοποιήσει» – Συγκλονίζει ο γιος της ηθοποιού

Ο γιος της Μπέτυς Βαλάση, Νικόλας Χάρι Μανισσάλι, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 για τον θάνατο της μητέρας του, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές της στο νοσοκομείο. Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του στον Δημήτρη Κουτσούμπα και το κόμμα για την υποστήριξη στα σοβαρά προβλήματα υγείας της ηθοποιού, ενώ αναφέρθηκε και στις λεπτομέρειες της κηδείας της.

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Μπέτυ Βαλάση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο γιος της Μπέτυς Βαλάση, Νικόλας Χάρι Μανισσάλι, μίλησε συγκλονισμένος για τη μητέρα του, αναφέροντας: «Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει τι και πώς… Ήμουν στο νοσοκομείο μαζί της, της βάσταγα το χέρι και έφυγε».
  • Ο Νικόλας Χάρι Μανισσάλι τόνισε πως «Αν δεν ήταν ο Δημήτρης Κουτσούμπας προσωπικά και το κόμμα η μητέρα του θα είχε πεθάνει πέντε χρόνια πριν», υπογραμμίζοντας τη βοήθεια που δέχτηκε η ίδια.
  • Ο γιος της ηθοποιού αποκάλυψε πως «θα γίνει πολιτική κηδεία, τη Δευτέρα στο Α’ Νεκροταφείο», ενώ θρησκευτική κηδεία θα γίνει στο χωριό.

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Συγκλονίζει ο γιος της Μπέτυς Βαλάση, Νικόλας Χάρι Μανισσάλι μιλώντας για τη μητέρα του. Ο ίδιος μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα και είπε αρχικά:

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«Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει τι και πώς… Ήμουν στο νοσοκομείο μαζί της, της βάσταγα το χέρι και έφυγε. Ήμουν 10 ημέρες στο «Αλεξάνδρα» μαζί της κάθε μέρα εκεί, 4-5 ώρες. Μιλούσαμε, σε κάποια στιγμή έκανε πλάι και όταν της έτριβα το χέρι, αρχικά ανταποκρινόταν».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Αν δεν ήταν ο Δημήτρης Κουτσούμπας προσωπικά και το κόμμα θα είχε πεθάνει πέντε χρόνια πριν. Αν δεν ήταν το κόμμα και ο Δημήτρης, δεν υπήρχε περίπτωση η Μπέτυ να ήταν εν ζωή τα τελευταία 5 χρόνια. Η γυναίκα είχε σοβαρά προβλήματα».

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Ο Νικόλας Χάρι Μανισσάλι είπε ακόμη ότι «θα γίνει πολιτική κηδεία, τη Δευτέρα στο Α’ Νεκροταφείο. Θρησκευτική κηδεία θα γίνει στο χωριό, θέλω να την έχω δίπλα μου».

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