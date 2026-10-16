Capital Maritime Finance: Ζήτηση ρεκόρ 1,1 δισ. ευρώ ανοίγει νέο κεφάλαιο για τη ναυτιλία στην Αθήνα

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Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance Corp. (“CMF”), η πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, με την συνολική αξία των προσφορών να διαμορφώνεται σε €1,1 δισ., καθιστώντας την έκδοση την πλέον επιτυχημένη των τελευταίων ετών (με την εξαίρεση του ΔΑΑ, που αφορούσε εν μέρει αποκρατικοποίηση και μια πολύ ειδική κατηγορία περιουσιακού στοιχείου υποδομών).

Καταγράφηκε πολύ ισχυρή ζήτηση από ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια αλλά και Έλληνες θεσμικούς επενδυτές.

Πρωτοφανής για δημόσια προσφορά ήταν η ζήτηση από Έλληνες ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι εξέλαβαν την έκδοση ως μοναδική ευκαιρία να συμμετάσχουν σε έναν από τους πλέον εμβληματικούς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η ποντοπόρος ναυτιλία, στον οποίο μέχρι πρόσφατα δεν είχαν πρόσβαση.

Συμμετείχαν ως cornerstoneinvestors κάποιοι από τους μεγαλύτερους Ελληνικούς Επιχειρηματικούς Ομίλους (Βαρδινογιάννης, Μυτιληναίος, Περιστέρης, Κόκκαλης) επενδύοντας συνολικά €70 εκατ.

Ως αποτέλεσμα της ισχυρής ζήτησης, η Εταιρεία αναβάθμισε την προσφορά της και άντλησε συνολικά κεφάλαια ύψους €300 εκατ., πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης.

Η Εταιρεία παρά την δυνατότητα που της έδινε η πολύ υψηλή ζήτηση να διαμορφώσει την τιμή στο ανώτατο του ανακοινωθέντος εύρους, δηλαδή σε €7,68 ανά μετοχή, αποφάσισε να ορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών σε €7,50 ανά μετοχή. Η απόφαση ελήφθη ώστε να αφεθεί περιθώριο στην τιμή για τους νέους μετόχους αντί να εξαντληθούν τα περιθώρια τιμολόγησης της έκδοσης.

Έτσι, κατά την προσφιλή του τακτική, ο Όμιλος Capital Maritime συμφερόντων κ. Ευάγγελου Μαρινάκη, δημιουργεί αξία για τους επενδυτές του ενώ παράλληλα ενισχύει και τη μερισματική απόδοση της μετοχής, η οποία σύμφωνα με αναλυτές διαμορφώνεται σε περίπου 6,80%, σε υψηλότερα δηλαδή επίπεδα από τις ομοειδείς εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρίες.

Η μεγάλη επιτυχία της έκδοσης φέρει ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία όχι μόνο για την ίδια την Εταιρία αλλά και για την Euronext Athens, καθώς συνεισφέρει τα μέγιστα στην διεθνή προβολή της εγχώριας αγοράς καθώς και στην ανάδειξη του εγχώριου χρηματιστηρίου ως περιφερειακού ναυτιλιακού hub.

Επιπλέον, αποδεικνύεται ότι ένα ελκυστικό επενδυτικό αφήγημα, όπως αυτό της CMF, μπορεί να προσελκύσει στην Αθήνα σημαντικά μέλη της διεθνούς ναυτιλιακής επενδυτικής κοινότητας, που μέχρι πρότινος δεν την είχαν στα ραντάρ τους.