Θεσσαλονίκη: Απατεώνας που παρίστανε τον λογιστή έπεισε 67χρονη να του δώσει κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ για… να την αποζημιώσει το κράτος

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Νέα απάτη έγινε στη Θεσσαλονίκη. Μια 67χρονη γυναίκα στη Σταυρούπολη, κατήγγειλε στις αστυνομικές Αρχές ότι ένας άνδρας κατάφερε να της αποσπάσει κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωσή της.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (13/10) , όταν η γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος παρουσιάστηκε ως λογιστής και χρησιμοποίησε το πρόσχημα μιας υποτιθέμενης κρατικής αποζημίωσης για να την εξαπατήσει.

Το τηλεφώνημα και το πρόσχημα της αποζημίωσης

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 67χρονη στους αστυνομικούς, ο άγνωστος τής ζήτησε να συγκεντρώσει σε μια σακούλα τα αντικείμενα αξίας που είχε στο σπίτι της, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε το κράτος να την αποζημιώσει.

Η γυναίκα φέρεται να πείστηκε από τα λεγόμενά του και συγκέντρωσε τα κοσμήματά της, τα οποία τοποθέτησε σε μια δερμάτινη τσάντα. Η αξία των τιμαλφών, σύμφωνα με την ίδια, ανέρχεται σε περίπου 40.000 ευρώ.

Πώς εξαφανίστηκε η τσάντα με τα κοσμήματα

Στη συνέχεια, η 67χρονη άφησε την τσάντα στην είσοδο της πολυκατοικίας της, όπου την παρέλαβε συνεργός του φερόμενου ως λογιστή.

Ο άνδρας τής ζήτησε να επιστρέψει στο διαμέρισμά της για να φέρει την ταυτότητά της. Εκμεταλλευόμενος την απουσία της, πήρε την τσάντα με τα κοσμήματα και εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με το thestival.gr, όταν η γυναίκα αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, ενημέρωσε τις αρχές και προχώρησε σε καταγγελία για την απάτη.