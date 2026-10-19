Θάνατος Σήφη Βαλυράκη: Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης των 2 ψαράδων άσκησε η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών

Νέα τροπή λαμβάνει η δικαστική διερεύνηση του θανάτου του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη, καθώς η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών άσκησε έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης για τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για την επανεξέταση της υπόθεσης, η οποία παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης από τον Ιανουάριο του 2021, όταν ο πρώην υπουργός εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας Ευβοίας.

Η εισαγγελική παρέμβαση έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, το οποίο, έπειτα από μια μακρά ακροαματική διαδικασία, έκρινε αθώους τους δύο κατηγορουμένους με ψήφους 6-1.

Η απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη και των συνηγόρων της, οι οποίοι είχαν ζητήσει την άσκηση έφεσης, εκτιμώντας ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη δεν αξιολογήθηκαν όπως θα έπρεπε.

Η απόφαση του δικαστηρίου και η εισαγγελική πρόταση

Η δίκη διήρκεσε περίπου έναν χρόνο, με περισσότερες από 60 συνεδριάσεις, κατά τις οποίες εξετάστηκαν μάρτυρες και παρουσιάστηκαν στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του πρώην υπουργού.

Οι δύο επαγγελματίες ψαράδες αντιμετώπιζαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονταν να είχαν διαπληκτισμό με τον Σήφη Βαλυράκη στη θάλασσα και να τον είχαν χτυπήσει, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νερό.

Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την ενοχή των δύο κατηγορουμένων, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία της υπόθεσης συνηγορούσαν υπέρ της εκδοχής της εγκληματικής ενέργειας. Παρά την εισαγγελική πρόταση, η πλειοψηφία του δικαστηρίου αποφάσισε την αθώωσή τους.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η στάση του προέδρου του δικαστηρίου, ο οποίος διαφώνησε με την πλειοψηφία και τάχθηκε υπέρ της καταδίκης των κατηγορουμένων. Η μειοψηφούσα γνώμη αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία στα οποία στηρίχθηκαν οι συνήγοροι της οικογένειας, ζητώντας να εξεταστεί εκ νέου η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

Η αντίδραση της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη και οι δηλώσεις των συνηγόρων

Η ανακοίνωση της αθωωτικής απόφασης προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στη δικαστική αίθουσα. Συγγενείς και φίλοι των δύο ψαράδων αντέδρασαν με χειροκροτήματα και αγκαλιές, ενώ η πλευρά της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη εξέφρασε τη διαφωνία της με την έκβαση της δίκης.

Η σύζυγός του, Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη, δήλωσε ότι θα συνεχίσει τη μάχη για τη δικαίωση του συζύγου της, εκφράζοντας την πεποίθησή της ότι η αλήθεια πρέπει να αποκαλυφθεί. Σε δηλώσεις της έξω από τα δικαστήρια, έκανε λόγο για αγώνα «κόντρα στο παρακράτος», αποτυπώνοντας την έντονη αντίδρασή της στην απόφαση.

Από την πλευρά των συνηγόρων της οικογένειας, η άσκηση έφεσης θεωρήθηκε αναγκαίο επόμενο βήμα. Ο δικηγόρος Μανώλης Φωτάκης υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της μακράς ακροαματικής διαδικασίας παρουσιάστηκαν στοιχεία και καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων που, κατά την εκτίμησή του, δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς από το δικαστήριο.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επίσης συνήγορος της οικογένειας, άσκησε έντονη κριτική στην αθωωτική απόφαση, κάνοντας λόγο για ανάγκη διερεύνησης όλων των πτυχών της υπόθεσης και υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα των οποίων ο ρόλος πρέπει να εξεταστεί.

Οι συνήγοροι είχαν επικαλεστεί τόσο την εισαγγελική πρόταση υπέρ της ενοχής όσο και τη μειοψηφούσα γνώμη του προέδρου, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να επανεξεταστεί η υπόθεση.