Υπόθεση Βαλυράκη: «Μονόδρομος η έφεση» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Την εκτίμηση ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άσκηση έφεσης κατά της αθωωτικής απόφασης για τους δύο κατηγορουμένους στην υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη εξέφρασε ο δικηγόρος της οικογένειας, Μανώλης Φωτάκης, τονίζοντας ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει για την πλευρά της οικογένειας.

Μιλώντας για την εξέλιξη της δίκης, ο δικηγόρος μιλώντας στην ΕΡΤnews υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η οποία διήρκεσε περίπου έναν χρόνο και έναν μήνα, παρουσιάστηκαν στοιχεία και καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων που, κατά την άποψή του, δεν αξιολογήθηκαν όπως θα έπρεπε από το δικαστήριο.

Όπως ανέφερε, η οικογένεια εκτιμά ότι ο αρμόδιος εισαγγελέας Εφετών θα πρέπει να ασκήσει έφεση, καθώς θεωρεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η υποστήριξη της κατηγορίας δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση και ότι η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στον εισαγγελέα Εφετών.

«Η οικογένεια ενδιαφέρεται να αναδειχθεί η αλήθεια»

Αναφερόμενος στην επιμονή της οικογένειας να συνεχιστεί η δικαστική διερεύνηση, ο Φωτάκης τόνισε ότι στόχος της δεν είναι να ενοχοποιηθούν συγκεκριμένα πρόσωπα χωρίς στοιχεία, αλλά να αναδειχθεί η αλήθεια για τις συνθήκες θανάτου του πρώην υπουργού.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πορεία της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι αρχικά είχε τεθεί στο αρχείο, στη συνέχεια όμως επανεξετάστηκε και οδηγήθηκε στο ακροατήριο, έπειτα από τη συγκέντρωση νέων στοιχείων και την έκδοση παραπεμπτικού βουλεύματος.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ακόμη ότι υπήρχε αυτόπτης μάρτυρας, η κατάθεση του οποίου, κατά την εκτίμησή του, επιβεβαιωνόταν και από άλλα στοιχεία της διαδικασίας. Εξέφρασε τη διαφωνία του με την αξιολόγηση των συγκεκριμένων μαρτυρικών καταθέσεων, επιμένοντας ότι η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί εκ νέου σε δεύτερο βαθμό, εφόσον ασκηθεί έφεση.

Η αθωωτική απόφαση και η μειοψηφία του προέδρου

Σχολιάζοντας την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, ο Φωτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν με πλειοψηφία έξι προς ένα. Όπως επισήμανε, ο πρόεδρος του δικαστηρίου μειοψήφησε, υποστηρίζοντας την ενοχή τους.

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στη θέση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος, σύμφωνα με όσα δήλωσε, είχε ταχθεί υπέρ της ενοχής των κατηγορουμένων. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο δικηγόρος εξέφρασε την άποψη ότι η υπόθεση πρέπει να οδηγηθεί σε δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας.

«Η υπόθεση δεν θα μείνει σε ελληνικό επίπεδο»

Ο Φωτάκης αναφέρθηκε και στις δηλώσεις της Μίνας Βαλυράκη, η οποία είχε κάνει λόγο για «παρακράτος», σημειώνοντας ότι η οικογένεια είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τον αγώνα της για τη δικαίωση του Σήφη Βαλυράκη.

«Αυτό μας χαλυβδώνει. Αυτό μας οδηγεί να παλέψουμε μέχρι τέλους», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η υπόθεση δεν πρόκειται να περιοριστεί μόνο σε ελληνικό επίπεδο.

Οι δηλώσεις του αποτυπώνουν τη θέση της οικογένειας μετά την αθωωτική απόφαση, με το επόμενο κρίσιμο βήμα να είναι το ενδεχόμενο άσκησης έφεσης από τον αρμόδιο εισαγγελέα Εφετών. Μέχρι να υπάρξει σχετική εξέλιξη, η απόφαση του δικαστηρίου παραμένει αθωωτική για τους δύο κατηγορουμένους.