Δημήτρης Νατσιός στον Realfm 97,8: «Ο κόσμος ασχολείται με το καρβέλι και την ακρίβεια, όχι με τους Καρβέλες»

Δημοσκοπήσεις, ακρίβεια, δημογραφική συρρίκνωση και εξωτερική πολιτική ήταν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε στον Realfm 97,8 και στους δημοσιογράφους Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκο Ρογκάκο, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός.

Αρχικά ο Δημήτρης Νατσιός σχολίασε με σκωπτικό τρόπο την επικαιρότητα μέσω της αντιπαράθεσης Α. Βίσση – Ν. Καρβέλα, αντιπαραβάλλοντας το θέμα των ημερών με τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου: «Να μην ασχοληθούμε με τον Καρβέλα, γιατί ο κόσμος ασχολείται με τον καρβέλι, το ψωμί δηλαδή που έχει πάρει την ανηφόρα…».

Τόνισε πως η πραγματικότητα του ενεργειακού κόστους είναι ασφυκτική και στην περιφέρεια, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. «Όταν συναντώ ανθρώπους στην επαρχία όπου περιοδεύω, κάνουν το σταυρό τους και λένε ‘δεν μπορούσαμε να βγάλουμε τον χειμώνα’, γιατί εδώ στη βόρεια Ελλάδα έχουμε κρύο, ειδικά τα βράδια κάνει πολύ κρύο», ο πρόεδρος της «Νίκης».

Για τη δημογραφική κρίση, ο Δημήτρης Νατσιός επανέλαβε τις προτάσεις της «ΝΙΚΗΣ»: «Όταν μία χώρα βρίσκεται σε υπαρξιακό κίνδυνο (…) πρέπει να το θέσει ως πρώτο θέμα άμεσης προτεραιότητας και να υπάρξει μία πανστρατιά του ελληνικού έθνους, όχι μόνο του ελληνικού κράτους, για να μπορέσει να αναταχθεί το δημογραφικό».

«Εμείς λέμε ότι κάθε παιδί πρέπει να παίρνει 200 ευρώ και 6.000 η μητέρα όταν γεννάει (…) βεβαίως και για τις τρίτεκνες και για τις πολύτεκνες οικογένειες, τις ήδη υπάρχουσες, να δοθεί αμέσως και βέβαια τα 6.000 για κάθε γέννα και 1.000 ευρώ παραπάνω από τα τέσσερα και πέντε παιδιά», ανέφερε ο Δημήτρης Νατσιός.

Μιλώντας για τον προσωπικό αριθμό, ο Δημήτρης Νατσιός έκανε λόγο για κινδύνους παρακολούθησης. «Ένα κράτος θα φτάσει στην υπέρτατη παρακολούθηση των πολιτών όταν μπορούν να ελεγχθούν τα προσωπικά τους δεδομένα. Μέχρι στιγμής τα προσωπικά μας δεδομένα είναι διάσπαρτα (…) Τι κάνει ο προσωπικός αριθμός; Τα βάζει όλα σε ένα συρταράκι», πρόσθεσε ο Δημήτρης Νατσιός.

Σχολιάζοντας την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, κατήγγειλε την πολιτική του κατευνασμού. Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Νατσιός είπε: «Στα εθνικά θέματα, η περίφημη και περιβόητη πολιτική των ίσων αποστάσεων τηρήθηκε για μία άλλη φορά. Εγώ ήθελα να ακούσω κάτι στο φλέγον θέμα που λέγεται πόντιση καλωδίου στην Κάσο … όπου ειπώθηκε ότι δύο φορές υποχωρήσαμε. Αυτό ήταν δυστυχώς πάρα πολύ κακό για την πατρίδα μας».

Ερωτηθείς για το τρέχον πολιτικό σκηνικό, μίλησε για ρευστότητα και πως η πραγματική αποτίμηση γίνεται πάντα στην κάλπη. «Υπάρχει τέτοια ρευστότητα στο πολιτικό σύστημα σήμερα, που κανείς δεν μπορεί να εξεικονίσει, να πει από τώρα τι θα συμβεί στις εκλογές. Ας περιμένουμε την καλύτερη δημοσκοπική έρευνα που είναι οι εκλογές, και εκεί θα δούμε ποιοι θα γελάνε και ποιοι θα κλαίνε», είπε ο Δημήτρης Νατσιός.

Κλείνοντας, τοποθετούμενος για το ότι αρκετοί πολιτικοί αρχηγοί προσεγγίζουν την εκκλησία ενόψει εκλογών, είπε χαρακτηριστικά: «Αφού πηγαίνουν στα εκκλησιαστικά κελιά, ας μείνουν σε αυτά για να συνηθίσουν κάποιοι…».