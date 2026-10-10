Πεύκη: Συνελήφθη 15χρονος για πορνογραφία – Ανάρτησε στα social media «πειραγμένη» φωτογραφία ανήλικης

Η προανακριτική έρευνα έδειξε ότι ο ανήλικος επεξεργάστηκε φωτογραφία άλλης ανήλικης και την ανάρτησε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο.

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Συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου 2026 στην περιοχή της Πεύκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ένας 15χρονος κατηγορούμενος για πορνογραφία ανηλίκων.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας η οποία αφορούσε επεξεργασία φωτογραφίας ανήλικης και ανάρτησή της σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, διαπιστώθηκε ότι ο 15χρονος άντλησε από το προφίλ ανήλικης φωτογραφία της.

Στη συνέχεια, προέβη σε επεξεργασία του φωτογραφικού υλικού, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υλικό με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο, το οποίο στη συνέχεια ανήρτησε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

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