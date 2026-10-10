Ταϊβάν: «Θέλουμε ειρήνη, αλλά δεν θα εγκαταλείψουμε την ελευθερία μας» – Μήνυμα Λάι προς την Κίνα

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Η Ταϊβάν επιθυμεί την ειρήνη, αλλά δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την ελευθερία της ούτε να δεχθεί «υποταγή», δήλωσε ο πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε στην ομιλία του για την Εθνική Ημέρα, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς το Πεκίνο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ενίσχυση της άμυνας του νησιού δεν αποτελεί πρόκληση, αλλά μέσο αποτροπής ενός πολέμου.

Η Ταϊβάν βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενη στρατιωτική και πολιτική πίεση από την Κίνα, η οποία θεωρεί το δημοκρατικά κυβερνώμενο νησί μέρος της επικράτειάς της, παρά τις έντονες αντιδράσεις της κυβέρνησης στην Ταϊπέι.

Μιλώντας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Λάι τόνισε ότι η ειρήνη δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε «ευχές».

«Η Ταϊβάν αγαπά την ειρήνη, αλλά δεν θα εγκαταλείψουμε την ελευθερία μας. Είμαστε ανοικτοί στις ανταλλαγές, αλλά δεν θα δεχθούμε υποταγή», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αποφασιστικότητα της Ταϊβάν δεν αφορά μόνο την επιβίωσή της απέναντι στην «αυταρχική επέκταση», αλλά και το κατά πόσο η διεθνής κοινότητα εξακολουθεί να πιστεύει ότι «η ισχύς δεν μπορεί να υπερισχύει των κανόνων» και ότι οι ισχυροί δεν μπορούν να στερούν από έναν λαό το δικαίωμα να αποφασίζει για το μέλλον του.

«Η ενίσχυση της άμυνας δεν είναι πρόκληση»

Απέναντι στις πολύ μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνατότητες της Κίνας, η οποία ενισχύει το οπλοστάσιό της με μαχητικά αεροσκάφη stealth, αεροπλανοφόρα και μεγάλο αριθμό πυραύλων, η Ταϊβάν αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες και εκσυγχρονίζει τις ένοπλες δυνάμεις της.

Ο Λάι υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις στην άμυνα έχουν στόχο την αποτροπή του πολέμου και όχι την πρόκλησή του.

«Ενισχύουμε την αυτοάμυνά μας όχι για να εγκαταλείψουμε τον διάλογο, αλλά για να διασφαλίσουμε ότι ο διάλογος μπορεί να διεξαχθεί σε συνθήκες ισοτιμίας και αξιοπρέπειας», είπε.

«Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο δικαίωμα του λαού της Ταϊβάν να υπάρχει», πρόσθεσε.

Παράλληλα, επικαλέστηκε τη φράση «πόλη επάνω σε λόφο» από την Επί του Όρους Ομιλία του Ιησού, λέγοντας ότι η Ταϊβάν πρέπει να γίνει μια τέτοια «πόλη», χτισμένη με «θάρρος και αυτοπεποίθηση».

Η αντίδραση των ΗΠΑ

Το Γραφείο Υποθέσεων Ταϊβάν της Κίνας δεν σχολίασε άμεσα την ομιλία του Λάι.

Το Πεκίνο, το οποίο δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για να θέσει την Ταϊβάν υπό τον έλεγχό του, χαρακτηρίζει τον Λάι «αυτονομιστή» και έχει απορρίψει τις προτάσεις του για διάλογο.

Αμερικανός ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ χαιρετίζουν τη δέσμευση του Ταϊβανέζου προέδρου για διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στο Στενό της Ταϊβάν, προσθέτοντας ότι «μια συνηθισμένη ομιλία δεν αποτελεί δικαιολογία για επιθετικές ή καταναγκαστικές ενέργειες».

Οι ΗΠΑ παραμένουν ο σημαντικότερος διεθνής υποστηρικτής της Ταϊβάν, παρότι δεν διατηρούν επίσημες διπλωματικές σχέσεις μαζί της.

Στο επίκεντρο και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων

Οι τελευταίες μεγάλες κινεζικές στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου, μετά την ανακοίνωση αμερικανικής συμφωνίας πώλησης όπλων ύψους 11 δισ. δολαρίων προς την Ταϊπέι, της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη εγκρίνει δεύτερο πακέτο εξοπλισμών, αξίας 14 δισ. δολαρίων.

Ο Λάι δήλωσε ότι χαιρετίζει την προσπάθεια ΗΠΑ και Κίνας να διαχειριστούν τον ανταγωνισμό τους μέσω διαλόγου και να μειώσουν τον κίνδυνο σύγκρουσης και πολέμου.

Παράλληλα, κάλεσε τις δημοκρατίες της περιοχής Ινδο-Ειρηνικού να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να διατηρηθεί το σημερινό καθεστώς ειρήνης και σταθερότητας.

Η Εθνική Ημέρα της Ταϊβάν τιμά την επέτειο της εξέγερσης του 1911, η οποία οδήγησε στην ανατροπή της τελευταίας αυτοκρατορικής δυναστείας της Κίνας και στην ίδρυση της Δημοκρατίας της Κίνας. Το καθεστώς της Δημοκρατίας της Κίνας κατέφυγε στην Ταϊβάν το 1949, μετά την ήττα του στον εμφύλιο πόλεμο από τους κομμουνιστές του Μάο Τσετούνγκ, και παραμένει μέχρι σήμερα η επίσημη ονομασία του νησιού.