Axios: Ο Τραμπ έκλεισε τη συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ αφού ο Ζελένσκι αγνόησε επανειλημμένα αιτήματα των ΗΠΑ

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ ελήφθη αφού ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αγνόησε περίπου έξι αμερικανικά αιτήματα να σταματήσουν τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios. Η εξέλιξη έχει προκαλέσει νέα ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να επανεκκινήσει τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου.

«Ο Ζελένσκι διαβάζει λάθος την κατάσταση. Συνεχίζοντας να πλήττει τα διυλιστήρια, διαβρώνει την καλή θέληση που είχε οικοδομήσει με τον Τραμπ τους τελευταίους έξι μήνες», δήλωσε στο Axios ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος έχει άμεση γνώση των συζητήσεων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, από την πλευρά του, δήλωσε στο ίδιο μέσο ότι αιφνιδιάστηκε από τη συμφωνία με τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντάς την «άδικη και ανέντιμη» και αδικαιολόγητο δώρο προς τον Πούτιν.

Τα πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια και η πίεση από την Ουάσινγκτον

Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια τους τελευταίους μήνες είχαν σημαντικές επιπτώσεις στην ενεργειακή αγορά της Ρωσίας, οδηγώντας τη Μόσχα στην επιβολή απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ και εντείνοντας, σύμφωνα με το Axios, τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές καυσίμων.

Ο Ζελένσκι είχε διαμηνύσει στον Τραμπ και στους απεσταλμένους του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ότι η Ουκρανία ήταν διατεθειμένη να σταματήσει τα πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια, εφόσον η Ρωσία σταματούσε τις επιθέσεις στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ ζητούσε από το Κίεβο να σταματήσει μονομερώς τις επιθέσεις, επειδή θεωρούσε ότι αυτές συνέβαλλαν στην αύξηση των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ. Κατά την ίδια πηγή, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θεωρούσε ότι τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια ήταν ισοδύναμα με τις ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό ηλεκτρικό δίκτυο.

Οκτώ ώρες διαπραγματεύσεων στο Μαϊάμι

Κατά τη διάρκεια οκτάωρων συνομιλιών στο Μαϊάμι την Παρασκευή, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ ενημέρωσαν την ουκρανική αντιπροσωπεία ότι ο Τραμπ αναμενόταν να συνομιλήσει με τον Πούτιν και να άρει τις κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ.

Σύμφωνα με το Axios, οι Ουκρανοί ενημερώθηκαν ότι η απόφαση είχε ληφθεί μετά την επανειλημμένη άρνηση του Κιέβου να συμμορφωθεί με τα αμερικανικά αιτήματα για διακοπή των επιθέσεων στα ρωσικά διυλιστήρια. «Οι επιθέσεις στα διυλιστήρια προκαλούν πόνο στη Ρωσία, αλλά προκαλούν πόνο και στις ΗΠΑ», ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Καταγγελία για απειλή διακοπής των αμερικανικών πληροφοριών

Ουκρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι, κατά τις συνομιλίες, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ προειδοποίησαν πως ο Τραμπ θα μπορούσε να διακόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας σε αμερικανικές πληροφορίες εάν συνέχιζε να αγνοεί τα αιτήματά του. Ο Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε ότι διατυπώθηκε τέτοια απειλή.

Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, οι δύο απεσταλμένοι τόνισαν ότι οι ΗΠΑ αποτελούν ισχυρό εταίρο της Ουκρανίας, παρέχοντας πυρομαχικά και πληροφορίες, και ότι το Κίεβο δεν θα έπρεπε να προχωρά σε ενέργειες που πλήττουν τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Στο τραπέζι εγγυήσεις ασφαλείας, εδάφη και μεταπολεμική Ουκρανία

Παρά τη νέα ένταση, οι συνομιλίες στο Μαϊάμι είχαν προηγουμένως χαρακτηριστεί εποικοδομητικές. Το κύριο αντικείμενό τους ήταν οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να προσφέρουν οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Συζητήθηκαν επίσης νέες προτάσεις για εδαφικές διευθετήσεις, τρόποι χρηματοδότησης της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης, η ανασυγκρότηση του ουκρανικού στρατού και η αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων που έχει προκαλέσει ο πόλεμος.

Παράλληλα, εξετάστηκαν ένας οδικός χάρτης για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η μελλοντική σχέση της χώρας με το ΝΑΤΟ.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι έθεσαν ακόμη την πιθανότητα δημιουργίας ενός ευρύτερου μεταπολεμικού πλαισίου ασφαλείας μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας.

Πιθανές επισκέψεις σε Μόσχα και Κίεβο

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ εξετάζουν το ενδεχόμενο να επισκεφθούν τη Μόσχα και το Κίεβο την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να συζητήσουν νέες ειρηνευτικές προτάσεις. Ωστόσο, παραμένει ασαφές κατά πόσο η σύγκρουση που προκάλεσε η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ θα επηρεάσει αυτά τα σχέδια.

«Ο Πούτιν χτυπά σκληρά την Ουκρανία, αλλά πιστεύουμε ότι είναι ανοικτός σε μια συζήτηση για τον τερματισμό του πολέμου», υποστήριξε ο αξιωματούχος. Την ίδια ώρα, πάντως, σύμφωνα με τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, ο Πούτιν δεν δεσμεύτηκε κατά την 90λεπτη τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Τραμπ ότι θα επαναλάβει άμεσα τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία.