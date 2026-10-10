Λαμία: 21χρονος τραυματίστηκε σε σφοδρή σύγκρουση – Αναποδογύρισε το αυτοκίνητό του

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Λαμία, με έναν 21χρονο οδηγό να τραυματίζεται μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων και την ανατροπή του αυτοκινήτου του.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 07:30, στο ύψος του Ριζάκου, μετά τον κόμβο της Ξηριώτισσας.

Σύμφωνα με το LamiaReport, ένα αγροτικό όχημα και ένα μαύρο αυτοκίνητο κινούνταν προς την κατεύθυνση του Δομοκού, με το αγροτικό να προπορεύεται.

Πώς σημειώθηκε η σύγκρουση

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το αγροτικό φέρεται αρχικά να κινήθηκε προς τα δεξιά και στη συνέχεια να επιχείρησε να στρίψει αριστερά. Το αυτοκίνητο που ακολουθούσε συγκρούστηκε με το αγροτικό και, λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης, ανατράπηκε.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ο 21χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας.Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Λαμία, με έναν 21χρονο οδηγό να τραυματίζεται μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων και την ανατροπή του αυτοκινήτου του.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 07:30, στο ύψος του Ριζάκου, μετά τον κόμβο της Ξηριώτισσας.

Σύμφωνα με το LamiaReport, ένα αγροτικό όχημα και ένα μαύρο αυτοκίνητο κινούνταν προς την κατεύθυνση του Δομοκού, με το αγροτικό να προπορεύεται.

Πώς σημειώθηκε η σύγκρουση

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το αγροτικό φέρεται αρχικά να κινήθηκε προς τα δεξιά και στη συνέχεια να επιχείρησε να στρίψει αριστερά. Το αυτοκίνητο που ακολουθούσε συγκρούστηκε με το αγροτικό και, λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης, ανατράπηκε.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ο 21χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας.