Ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο: Ποιοι μπορούν να ενταχθούν – Τι θα πρέπει να εξετάζουν οι οφειλέτες

Σε έως 120 μηνιαίες δόσεις, αντί για 72 που ισχύουν σήμερα, θα μπορούν να αποπληρώνονται παλαιές οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τα ασφαλιστικά ταμεία, με τη διάρκεια της έκτακτης ρύθμισης να επεκτείνεται από τα έξι στα δέκα χρόνια.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναμένεται να καταθέσει μέσα στον Οκτώβριο στη Βουλή τη σχετική διάταξη, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στη ρύθμιση παρατείνεται έως τα μέσα του 2027, αντί να λήξει τον Δεκέμβριο.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η διάταξη θα έχει ψηφιστεί έως το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και ότι η νέα ρύθμιση θα ενεργοποιηθεί στα μέσα του ίδιου μήνα. Δυνατότητα μετάβασης στις έως 120 δόσεις θα έχουν και όσοι έχουν ήδη ενταχθεί ή θα ενταχθούν μέσα στον Οκτώβριο στη ρύθμιση των 72 δόσεων.

Στην περίπτωση αυτή, το ανεξόφλητο υπόλοιπο θα επανυπολογίζεται με βάση τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέγει ο οφειλέτης, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η μηνιαία επιβάρυνση.

Όσοι επιλέξουν να ενταχθούν στο μεταξύ στις 72 δόσεις, με δυνατότητα μεταγενέστερης μετάβασης στις 120, θα μπορούν παράλληλα να αξιοποιήσουν τα ευεργετήματα της υφιστάμενης ρύθμισης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και πλειστηριασμών, καθώς και το «ξεπάγωμα» τραπεζικών λογαριασμών, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ρύθμιση.

Έως 40% χαμηλότερη μηνιαία δόση

Η επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής έως τα 10 χρόνια μπορεί να μειώσει σημαντικά το ποσό που καταβάλλεται κάθε μήνα. Η ελάχιστη μηνιαία δόση θα διαμορφώνεται στα 30 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η μηνιαία επιβάρυνση μπορεί να είναι έως και 40% χαμηλότερη σε σύγκριση με τη ρύθμιση των 72 δόσεων.

Για παράδειγμα, σε οφειλή 3.600 ευρώ, η μετάβαση από τις 72 στις 120 δόσεις μπορεί να περιορίσει τη μηνιαία καταβολή από τα 50 στα 30 ευρώ.

Η ρύθμιση θα επιβαρύνεται με επιτόκιο 5,84%, το οποίο είναι ίδιο με εκείνο που εφαρμόζεται στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής μειώνει τη μηνιαία επιβάρυνση, αυξάνει όμως το συνολικό ποσό των τόκων που καταβάλλεται έως την εξόφληση. Για τον λόγο αυτό, ο αριθμός των δόσεων που θα επιλέξει κάθε οφειλέτης θα εξαρτάται από τη δυνατότητά του να ανταποκρίνεται στις μηνιαίες πληρωμές.

Ποιες οφειλές θα μπορούν να ενταχθούν

Το νέο πλαίσιο θα αφορά παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται κατά ένα έτος το χρονικό όριο της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία κάλυπτε χρέη έως το τέλος του 2023.

Οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από το 2025 και μετά δεν θα υπάγονται στη συγκεκριμένη έκτακτη ρύθμιση και θα πρέπει να εξοφλούνται ή να ρυθμίζονται χωριστά μέσω της πάγιας ρύθμισης της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η επέκταση της ρύθμισης συνδέεται με την παράταση και την ένταση της ενεργειακής κρίσης, η οποία «επιβάρυνε σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, περιορίζοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης οφειλών που έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια».

Δυνατότητα μετάβασης στις 120 δόσεις θα παρέχεται μόνο για οφειλές που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Αντίθετα, δεν θα εντάσσονται ποσά που βρίσκονταν σε άλλες ενεργές ρυθμίσεις κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης του μέτρου, στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η μετάβαση στις 120 δόσεις δεν θα γίνεται αυτόματα

Οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη ενεργή ρύθμιση 72 δόσεων δεν θα μεταφέρονται αυτομάτως στο νέο καθεστώς. Θα πρέπει να υποβάλουν νέα ηλεκτρονική αίτηση, όταν ενεργοποιηθεί η σχετική εφαρμογή, προκειμένου το ανεξόφλητο υπόλοιπο να επανυπολογιστεί σε έως 120 μηνιαίες καταβολές.

Η νέα εφαρμογή αναμένεται να είναι διαθέσιμη μέσω του myAADE και του ΚΕΑΟ και θα επιτρέπει στον οφειλέτη να βλέπει πριν από την οριστική επιλογή του τόσο το ύψος της μηνιαίας δόσης όσο και το συνολικό κόστος αποπληρωμής.

Η διαδικασία αναμένεται να διαμορφωθεί ως εξής:

Ο οφειλέτης θα συνδέεται στο myAADE με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Θα επιλέγει την εφαρμογή της νέας έκτακτης ρύθμισης των 120 δόσεων, η οποία αναμένεται να προστεθεί στην ενότητα ρυθμίσεων οφειλών τον Νοέμβριο, μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης. Η εφαρμογή θα εμφανίζει τις επιλέξιμες οφειλές ή, για όσους βρίσκονται ήδη στις 72 δόσεις, το υπόλοιπο της ενεργής ρύθμισης που μπορεί να μεταφερθεί. Ο φορολογούμενος θα επιλέγει τον αριθμό των δόσεων, έως το ανώτατο όριο των 120, και πριν από την οριστική υποβολή θα βλέπει τη νέα μηνιαία καταβολή, το δοσολόγιο και το συνολικό ποσό αποπληρωμής. Με την ολοκλήρωση της αίτησης θα δημιουργείται η νέα ρύθμιση και, για το ποσό που μεταφέρεται, η προηγούμενη ρύθμιση των 72 δόσεων θα αντικαθίσταται από τη νέα.

Η υποβολή της αίτησης, ωστόσο, δεν αρκεί για την ενεργοποίηση της ρύθμισης. Ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλει την πρώτη δόση μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την αίτηση. Εάν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα, η ρύθμιση δεν θα ενεργοποιείται.

Τι θα πρέπει να εξετάζουν οι οφειλέτες

Μέσω της εφαρμογής, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ελέγχει ποιες οφειλές είναι επιλέξιμες, να καθορίζει τον αριθμό των δόσεων και να βλέπει το ποσό της πρώτης και των επόμενων καταβολών.

Ιδιαίτερη σημασία θα έχει το δοσολόγιο, καθώς θα αποτυπώνει τόσο τη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης όσο και το πρόσθετο κόστος τόκων που συνεπάγεται η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής.

Οι έως 120 δόσεις απευθύνονται κυρίως σε οφειλέτες για τους οποίους η μηνιαία καταβολή της ρύθμισης των 72 δόσεων είναι δύσκολο να εξυπηρετηθεί και αυξάνει τον κίνδυνο απώλειας της ρύθμισης. Αντίθετα, όσοι μπορούν να ανταποκριθούν σε υψηλότερη μηνιαία καταβολή μπορούν να επιλέξουν λιγότερες δόσεις, περιορίζοντας το συνολικό κόστος των τόκων.

Όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στις 72 δόσεις θα μπορούν, πριν αποφασίσουν αν θα μεταφερθούν στο νέο καθεστώς, να συγκρίνουν την υφιστάμενη μηνιαία δόση με εκείνη που θα προκύπτει από τις 120 δόσεις, καθώς και το πρόσθετο ποσό τόκων που θα καταβάλουν μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Παραδείγματα

Η διαφορά μεταξύ μικρότερης μηνιαίας δόσης και συνολικού κόστους αποτυπώνεται σε παράδειγμα οφειλής 40.000 ευρώ.

Με αποπληρωμή σε 72 δόσεις, δηλαδή σε έξι χρόνια, η μηνιαία καταβολή διαμορφώνεται στα 653 ευρώ και οι συνολικοί τόκοι στα 7.026 ευρώ έως το 2032.

Εάν ο οφειλέτης επιλέξει 60 δόσεις, δηλαδή πέντε χρόνια, η μηνιαία δόση αυξάνεται στα 764 ευρώ, αλλά οι τόκοι περιορίζονται στα 5.820 ευρώ έως το 2031.

Στην περίπτωση των 120 δόσεων, η μηνιαία καταβολή υποχωρεί στα 434 ευρώ, ενώ οι συνολικοί τόκοι φθάνουν τα 12.045 ευρώ έως το 2036. Για αρχική οφειλή 40.000 ευρώ, το συνολικό ποσό που θα έχει καταβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της ρύθμισης θα ανέρχεται σε 52.045 ευρώ.

Επομένως, η μεγαλύτερη διάρκεια περιορίζει το ποσό που απαιτείται κάθε μήνα, αλλά αυξάνει το συνολικό επιτοκιακό κόστος.

Παράλληλα, η ένταξη στη νέα ρύθμιση δεν απαλλάσσει τον οφειλέτη από την υποχρέωση να εξυπηρετεί τις τρέχουσες και μελλοντικές οφειλές του. Χρέη που δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν από το 2025 και μετά θα πρέπει να εξοφλούνται ή να εντάσσονται χωριστά στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Η διατήρηση της νέας ρύθμισης θα προϋποθέτει, επίσης, τη συνέπεια στις τρέχουσες υποχρεώσεις, καθώς η δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων και αρρύθμιστων οφειλών μπορεί να οδηγήσει στην απώλειά της.