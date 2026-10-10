Αιγάλεω: Ολοσχερώς κάηκε το βαφείο ρούχων – Η φωτιά επεκτάθηκε σε διπλανή βιοτεχνία

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Ολοσχερώς καταστράφηκε βαφείο ρούχων από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις επιχείρησης στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, στο Αιγάλεω. Οι φλόγες επεκτάθηκαν και στο διπλανό κτίριο, όπου στεγάζεται βιοτεχνία ένδυσης.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει υδροφόρο όχημα του Δήμου, ενώ βραχιονοφόρο όχημα πραγματοποιεί ρίψεις νερού στη στέγη της βιοτεχνίας.

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Παράλληλα, στο σημείο έχει μεταβεί συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να προχωρήσει σε διακοπή της ηλεκτροδότησης του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ στο εσωτερικό του εργοστασίου υπήρχαν και φιάλες υγραερίου.

Λόγω της πυρκαγιάς, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, από το ύψος της Ιεράς Οδού, στην περιοχή του Αιγάλεω.