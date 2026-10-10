Καιρός: Ανεβαίνει το θερμόμετρο με υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή – Πού αναμένονται καταιγίδες

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Με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του Meteo.

Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ορεινά ηπειρωτικών περιοχών, στην Εύβοια, στην Κρήτη και στο Ιόνιο, ενώ αυξημένες θα είναι κατά τόπους οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους τους 29 βαθμούς Κελσίου. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιοχές έως τις πρωινές ώρες.

Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες, ενώ από το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων, κυρίως στα βόρεια του νομού.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ, ενώ η ορατότητα θα παραμείνει τοπικά περιορισμένη έως το πρωί. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Από το μεσημέρι ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη έως τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 10 έως 29, στη Θεσσαλία από 15 έως 28, στην Ήπειρο από 11 έως 25 και στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από 13 έως 27 βαθμούς.

Στα νησιά του Ιονίου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 28, στις Κυκλάδες από 11 έως 26, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 25 και στην Κρήτη από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, έντασης 2 έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι έως 4 μποφόρ.