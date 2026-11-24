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Ένα νέο ζήτημα για τις διεθνείς επενδύσεις στα data centers έθεσε ο Πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι, οι αμερικανικές εταιρείες, που επιλέγουν να κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, θα βρεθούν αντιμέτωπες με πολύ υψηλή φορολόγηση.

Λευτέρης Πράσινος

«Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στις εταιρείες μας να κατασκευάσουν κέντρα δεδομένων εκτός της χώρας μας. Διότι η Κίνα θα τα πάρει όλα και εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Στόχος του, όπως προκύπτει από τη δημόσια δήλωσή του, είναι να κρατήσει τις επενδύσεις εντός των αμερικανικών συνόρων και να ενισχύσει τη θέση της χώρας του στον ανταγωνισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πάντως, για την ώρα, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο φορολογικό μέτρο.

Η εξέλιξη αυτή ενδιαφέρει και την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας προσπαθεί να προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις σε data centers, αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση της και τις δυνατότητες ανάπτυξης ψηφιακών υποδομών.

Ήδη, διεθνείς εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά.

Εάν η απειλή Τραμπ για υψηλή φορολόγηση γίνει πράξη, ενδέχεται να επηρεάσει τις αποφάσεις αμερικανικών εταιρειών, που σχεδιάζουν επενδύσεις στην Ευρώπη.