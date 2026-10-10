Δανάη Παππά: «Μπορεί να δουλεύεις ασταμάτητα και μετά να αγωνιάς για το επόμενο τηλεφώνημα σαν να περιμένεις μήνυμα από πρώην»

Τις προκλήσεις που συνοδεύουν την επαγγελματική πορεία ενός ηθοποιού, με τις περιόδους έντονης δραστηριότητας να διαδέχονται συχνά διαστήματα αβεβαιότητας, περιέγραψε η Δανάη Παππά.

Η ηθοποιός στάθηκε, παράλληλα, στη σημασία των προσωπικών σχέσεων και της αυτογνωσίας, εξηγώντας γιατί θεωρεί απαραίτητο να διαχωρίζει την επαγγελματική της επιτυχία από την προσωπική της αξία.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello, η Δανάη Παππά μίλησε για τους παράγοντες που τη βοηθούν να αντιμετωπίζει την ανασφάλεια του χώρου της υποκριτικής.

«Ναι, το δίχτυ ασφαλείας μου είναι κυρίως οι άνθρωποι μου, αλλά και το να ξέρω ποια είμαι έξω από τη δουλειά μου. Αυτό το επάγγελμα έχει μεγάλη αστάθεια. Μπορεί μια περίοδο να δουλεύεις ασταμάτητα και μετά να αγωνιάς για το επόμενο τηλεφώνημα κοιτάζοντας το κινητό σαν να περιμένεις μήνυμα από πρώην. Αν συνδέσεις ολόκληρη την αξία σου με το αν χτύπησε αυτό το τηλέφωνο, είναι πολύ εύκολο να χαθείς», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Για μένα, ασφάλεια είναι να έχω ανθρώπους που θα με αγαπούν ακριβώς το ίδιο είτε έχω πρεμιέρα είτε κάθομαι στον καναπέ με φόρμα. Και να θυμάμαι κι εγώ ότι είμαι πολύ περισσότερα πράγματα από τη δουλειά μου».

Η Δανάη Παππά ξεκαθάρισε, τέλος, ότι αντιμετωπίζει την καριέρα της ως ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής της, όχι όμως ως το μοναδικό στοιχείο που καθορίζει την ταυτότητά της.

«Η καριέρα είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής μου, δεν είναι όμως ολόκληρη η ταυτότητα μου. Ούτε και το βιογραφικό μου έχει δικαίωμα να με μεγαλώνει ή να με μικραίνει».