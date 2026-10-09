Ελίζαμπεθ Ελέτσι για τον γιο της: «Ο Ευθύμης μου ήταν η 5η μου εξωσωματική – Με πίστη και θετική ενέργεια μπορείτε να κάνετε θαύματα»

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν καλεσμένη το πρωί της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι. Η δημοσιογράφος, η οποία έφερε στον κόσμο τον γιο της πριν από λίγους μήνες, μίλησε στη διάρκεια της συνέντευξης για το δικό της «ταξίδι» στη μητρότητα και τον μεγάλο αγώνα που έδωσε για να τα καταφέρει.

Αναφερόμενη στις προσπάθειες που έκανε για να καταφέρει να γίνει μητέρα, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι εξομολογήθηκε πως: «Καταρχάς να πω ότι ο Ευθύμης βγήκε με εξωσωματική, γιατί κάναμε πολλές προσπάθειες με τον Νεκτάριο για να μείνω έγκυος, που τελικά δεν ευδοκίμησαν. Γι’ αυτό και πήγαμε και κάναμε εξωσωματική και αυτή είναι η πέμπτη. Δηλαδή ο Ευθύμης μου ήταν η πέμπτη μου εξωσωματική».

«Ήταν η περίοδος που πραγματικά χαλάρωσα. Είπα: “Ελίζαμπεθ, τώρα πρέπει να χαλαρώσεις, πρέπει να το ζήσεις, ούτως ή άλλως θες πολύ να γίνεις μανούλα”. Σταμάτησα και τη δουλειά όταν έκανα και την εξωσωματική.

Δεν το είχα πει σε κανέναν. Δεν ανέβαζα ούτε φωτογραφίες, τίποτα. Ανακοίνωσα την εγκυμοσύνη μου, όταν ήμουν έξι μηνών. Την πρώτη φορά που έμεινα έγκυος με την εξωσωματική, το “έχασα” στους δυόμιση μήνες», εξήγησε αμέσως μετά.

Ακόμα, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι τόνισε: «Πραγματικά, με πίστη και θετική ενέργεια μπορείτε να κάνετε θαύματα. Αλήθεια, εγώ επειδή είναι που το βίωσα και το έχω ζήσει στο πετσί μου… Η πίστη και η θετική ενέργεια μόνο. Και να μην ακούνε κανέναν».