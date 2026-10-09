Χόλιγουντ: Θύμα ληστείας ο πρωταγωνιστής της σειράς «Pretty Little Liars», Κίγκαν Άλεν – Τον χτύπησαν στο κεφάλι οι δράστες – ΦΩΤΟ

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Θύμα ληστείας υπό την απειλή όπλου και μαχαιριού έξω από πολυτελές σούπερ μάρκετ στο Χόλιγουντ, έπεσε ο πρωταγωνιστής της σειράς «Pretty Little Liars», Κίγκαν Άλεν (Keegan Allen).

Ο 37χρονος σταρ της δημοφιλούς σειράς δέχθηκε επίθεση το βράδυ της Πέμπτης – δηλώνοντας αργότερα πως αυτό αποτελεί απόδειξη ότι «το Δυτικό Χόλιγουντ δεν είναι πλέον ασφαλές».

Ο Κίγκαν Άλεν έμεινε αιμόφυρτος αφού δύο κουκουλοφόροι τον απείλησαν ότι θα τον σκοτώσουν και του επιτέθηκαν για να του αρπάξουν το ρολόι, έξω από το υψηλής αισθητικής κατάστημα τροφίμων «Laurel Supply».

Η μαρτυρία του Κίγκαν Άλεν

«Αυτοί οι δύο τύποι με χτύπησαν στο κεφάλι, με σημάδεψαν με όπλο και μαχαίρι και μετά εξαφανίστηκαν», ανέφερε ο Κίγκαν Άλεν στο Instagram λίγες στιγμές μετά την ενέδρα. «Φορούσαν μάσκες και μου πήραν το ρολόι. Μου πήραν το ρολόι. Ανάθεμα», είπε ο Κίγκαν Άλεν.

Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας καταγράφει τους δύο κουκουλοφόρους να πλησιάζουν τον Κίγκαν Άλεν, ο οποίος φαίνεται να τοποθετούσε πράγματα στη πίσω δεξιά πλευρά του ημιφορτηγού του, στο πάρκινγκ του καταστήματος.

Ο ένας από τους υπόπτους χτύπησε τον Κίγκαν Άλεν στο κεφάλι αρκετές φορές με το όπλο, ενώ ο άλλος κρατούσε τον ηθοποιό της σειράς «Walker» ακινητοποιημένο υπό την απειλή μαχαιριού.

Το θρασύτατο δίδυμο τράπηκε σε φυγή αφού απέσπασε μόνο το ρολόι του, αφήνοντάς του ένα βραχιόλι και ένα δαχτυλίδι, όπως έδειξε ο ίδιος προβάλλοντας το ματωμένο του χέρι.

Έπαθε ακόμη και διάσειση

Στα σχόλιά του στο Instagram, ο Κίγκαν Άλεν ανέφερε ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την επίθεση, αλλά διαβεβαίωσε ότι θα είναι «καλά». Πρόσθεσε ότι υποψιάζεται πως υπέστη διάσειση, γράφοντας χαρακτηριστικά πως είναι «σίγουρα με διάσειση».

Το Page Six επικοινώνησε με τον εκπρόσωπο του Κίγκαν Άλεν και την Αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD) για κάποιο σχόλιο σχετικά με το περιστατικό.

Επίσης, ο Κίγκαν Άλεν φάνηκε να επικρίνει τη δήμαρχο του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας (Karen Bass), και τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ (Gavin Newsom), για την εγκληματικότητα στην πόλη.

«Θα ενημερώσω για περισσότερα σύντομα. Ας ελπίσουμε ότι όλες αυτές οι κάμερες Flock που η (Κάρεν Μπας), ο (Γκάβιν Νιούσομ) και όλοι οι άλλοι πιστεύουν ότι θα σταματήσουν την εγκληματικότητα, μπορούν να βρουν αυτούς τους πολύ επικίνδυνους εγκληματίες. Ο Θεός μαζί μας», έγραψε ο Κίγκαν Άλεν.

Τα μέτρα προστασίας στο Δυτικό Χόλιγουντ

Το Δυτικό Χόλιγουντ διαθέτει 39 συστήματα αναγνώρισης πινακίδων Flock Safety και έξι εγκατεστημένες κάμερες ζωντανής μετάδοσης, από τις 54 που έχουν εγκριθεί, σύμφωνα με αναφορά της πόλης. Οι κάμερες έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν την αστυνομία στον εντοπισμό υπόπτων και την εξιχνίαση εγκλημάτων.

Πρόσφατα, οι κάμερες αυτές προκάλεσαν ανησυχίες ότι τα δεδομένα παρακολούθησης ενδέχεται να κοινοποιηθούν στην Υπηρεσία Μετανάστευσης (ICE) για τον εντοπισμό μη εγγεγραμμένων μεταναστών.

Ο Κίγκαν Άλεν είναι ευρύτερα γνωστός για τον ρόλο του ως Τόμπι Καβάνο (Toby Cavanaugh) στη σειρά «Pretty Little Liars» από το 2010 έως το 2017. Αργότερα πρωταγωνίστησε ως Λίαμ Γουόκερ (Liam Walker) στο δράμα «Walker» από το 2021 έως το 2024. Πιο πρόσφατα, εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο της σειράς «The Rookie» φέτος.