Νίκος Γρίτσης: «Πρόσφατα μου ζητήθηκε από την πλευρά της Άννας Βίσση, να δώσω κάποια τραγούδια για πιθανή συνεργασία στο άμεσο μέλλον»

Ο Νίκος Γρίτσης, καλεσμένος στην εκπομπή «Επόμενη κίνηση» του Action24, μίλησε για την υπόθεση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα. Ο γνωστός στιχουργός αποκάλυψε πως η πλευρά της Άννας Βίσση του ζήτησε τραγούδια για πιθανή συνεργασία.

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Νίκος Γρίτσης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Γρίτσης, καλεσμένος στην εκπομπή «Επόμενη κίνηση», αποκάλυψε πως του ζητήθηκε από την πλευρά της Άννας Βίσση, να δώσει τραγούδια για πιθανή συνεργασία στο άμεσο μέλλον.
  • Συγκεκριμένα, ο στιχουργός δήλωσε: «Πρόσφατα μου είχε ζητηθεί από την πλευρά της κυρίας Βίσση, να δώσω κάποια τραγούδια για πιθανή συνεργασία στο άμεσο μέλλον. Πριν από τρεις-τέσσερις μέρες».
  • Επιπλέον, ο Νίκος Γρίτσης παραδέχτηκε ότι: «Θα ήθελα να γράψω στην Βίσση, είναι ένα απωθημένο παιδικών χρόνων»,

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Νίκος Γρίτσης καλεσμένος στην «Επόμενη κίνηση» του Action24, μίλησε για την υπόθεση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα. Στη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή, ο γνωστός στιχουργός αποκάλυψε πως πριν από λίγες ημέρες η πλευρά της επιτυχημένης ερμηνεύτριας του ζήτησε να δώσει κάποια τραγούδια του, για να συνεργαστούν άμεσα στο μέλλον.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση που δέχτηκε ο Νίκος Γρίτσης, για το αν γνωρίζει την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα και αν έχει συνεργαστεί μαζί τους, απάντησε πως: «Έχει τύχει να μιλήσω μαζί τους. Πρόσφατα μου είχε ζητηθεί από την πλευρά της κυρίας Βίσση, να δώσω κάποια τραγούδια για πιθανή συνεργασία στο άμεσο μέλλον».

«Πριν από τρεις-τέσσερις μέρες. Ήταν σε εξέλιξη η υπόθεση, ναι. Τώρα βέβαια, αυτά δεν μπορείς να τα ξέρεις ποτέ στον καλλιτεχνικό χώρο, γιατί και ένα τραγούδι που είναι σίγουρα σε έναν δίσκο μέσα, μπορεί να αλλάξουν γνώμη και να βάλουν κάτι άλλο», εξήγησε στη συνέχεια ο στιχουργός.

Επιπλέον, ο Νίκος Γρίτσης παραδέχτηκε ότι: «Θα ήθελα να γράψω στην Βίσση, είναι ένα απωθημένο παιδικών χρόνων. Δεν έχω γράψει ξανά για την Άννα Βίσση». 

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