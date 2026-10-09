Τηλεθέαση (8/10): Οι νικητές της τηλεοπτικής βραδιάς

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Εκπομπές και σειρές της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, για την τηλεθέαση.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε η σειρά «Μια Γυναίκα» με 17,7%, ενώ ακολούθησαν οι «Μπλε Ώρες» με 14,9% και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 14,7%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε η σειρά «Μια Γυναίκα» με 16,9%, με το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14,3% και στην τρίτη το «Κάμπινγκ» με 11,2%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Τηλεθέαση Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό 1 ALPHA Μια Γυναίκα 17,7% 2 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 14,9% 3 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 14,7% 4 ALPHA Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 14,2% 5 MEGA Δύο Μαύρα Πουκάμισα 14% 6 MEGA Κάμπινγκ 9,2% 7 STAR First Dates 6,8% 8 ΕΡΤNEWS Στο Δια Ταύτα 1,6%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό