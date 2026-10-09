Τηλεθέαση (8/10): Οι νικητές της τηλεοπτικής βραδιάς

Τα αποτελέσματα της τηλεθέασης της prime time ζώνης της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου. Η σειρά «Μια Γυναίκα» αναδείχθηκε πρώτη τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό, με άλλες εκπομπές και σειρές να ακολουθούν στις κορυφαίες θέσεις.

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δυνατή μάχη για την τηλεθέαση έδωσαν εκπομπές και σειρές της prime time ζώνης το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου. Την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε η σειρά «Μια Γυναίκα» με 17,7%.
  • Στο δυναμικό κοινό, στην πρώτη θέση βρέθηκε επίσης η σειρά «Μια Γυναίκα» με 16,9%, με το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14,3%.
  • Στο γενικό κοινό, ακολούθησαν οι «Μπλε Ώρες» με 14,9% και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 14,7%. Στο δυναμικό κοινό, την τρίτη θέση κατέλαβε το «Κάμπινγκ» με 11,2%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εκπομπές και σειρές της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, για την τηλεθέαση.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε η σειρά «Μια Γυναίκα» με 17,7%, ενώ ακολούθησαν οι «Μπλε Ώρες» με 14,9% και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 14,7%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε η σειρά «Μια Γυναίκα» με 16,9%, με  το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14,3% και στην τρίτη το «Κάμπινγκ» με 11,2%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Τηλεθέαση
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Μια Γυναίκα 17,7%
2 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 14,9%
3 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 14,7%
4 ALPHA Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 14,2%
5 MEGA Δύο Μαύρα Πουκάμισα 14%
6 MEGA Κάμπινγκ 9,2%
7 STAR First Dates 6,8%
8 ΕΡΤNEWS Στο Δια Ταύτα 1,6%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Τηλεθέαση
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Μια Γυναίκα 16,9%
2 ALPHA Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 14,3%
3 MEGA Κάμπινγκ 11,2%
4 MEGA Δύο Μαύρα Πουκάμισα 9,2%
5 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 9%
6 STAR First Dates 8,5%
7 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 7,6%
8 ΕΡΤNEWS Στο Δια Ταύτα 0,4%
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