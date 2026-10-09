Τηλεθέαση (8/10): Οι νικητές της τηλεοπτικής βραδιάς

Εκπομπές και σειρές της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, για την τηλεθέαση.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε η σειρά «Μια Γυναίκα» με 17,7%, ενώ ακολούθησαν οι «Μπλε Ώρες» με 14,9% και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 14,7%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε η σειρά «Μια Γυναίκα» με 16,9%, με το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14,3% και στην τρίτη το «Κάμπινγκ» με 11,2%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Μια Γυναίκα
|17,7%
|2
|ΣΚΑΪ
|Μπλε Ώρες
|14,9%
|3
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|14,7%
|4
|ALPHA
|Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ
|14,2%
|5
|MEGA
|Δύο Μαύρα Πουκάμισα
|14%
|6
|MEGA
|Κάμπινγκ
|9,2%
|7
|STAR
|First Dates
|6,8%
|8
|ΕΡΤNEWS
|Στο Δια Ταύτα
|1,6%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Μια Γυναίκα
|16,9%
|2
|ALPHA
|Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ
|14,3%
|3
|MEGA
|Κάμπινγκ
|11,2%
|4
|MEGA
|Δύο Μαύρα Πουκάμισα
|9,2%
|5
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|9%
|6
|STAR
|First Dates
|8,5%
|7
|ΣΚΑΪ
|Μπλε Ώρες
|7,6%
|8
|ΕΡΤNEWS
|Στο Δια Ταύτα
|0,4%