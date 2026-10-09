Τηλεθέαση (8/10): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Πέμπτης;

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|20,8%
|2
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|18,7%
|3
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|18,4%
|4
|ALPHA
|Happy Day
|12,3%
|5
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|10,6%
|6
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|8,9%
|7
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|7,2%
|8
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|3,8%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|17,1%
|2
|ΣΚΑΪ
|Live You
|16%
|3
|ANT1
|Το Πρωινό
|14,8%
|4
|MEGA
|Χαμογέλα και Πάλι!
|13,1%
|5
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|12,1%
|6
|OPEN
|10 Παντού
|8,9%
|7
|STAR
|Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
|5,5%
|8
|STAR
|Stars System
|3,8%
|9
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|2,8%
|10
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|2%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|16,2%
|2
|ALPHA
|Happy Day
|14,6%
|3
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|11%
|4
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|8,2%
|5
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|7,9%
|6
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|6,6%
|7
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|6,5%
|8
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|5,5%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|13%
|2
|MEGA
|Χαμογέλα και Πάλι!
|12,7%
|3
|ANT1
|Το Πρωινό
|12,5%
|4
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|8,4%
|5
|ΣΚΑΪ
|Live You
|7,8%
|6
|STAR
|Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
|7,7%
|7
|STAR
|Stars System
|7,4%
|8
|OPEN
|10 Παντού
|3%
|9
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|2,8%
|10
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|0,7%