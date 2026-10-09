Τηλεθέαση (8/10): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Πέμπτης;

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, όπως φάνηκε από τα νούμερα. Αναλυτικά τα στοιχεία τηλεθέασης για το γενικό και το δυναμικό κοινό.