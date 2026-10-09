Τηλεθέαση (8/10): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Πέμπτης;

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, όπως φάνηκε από τα νούμερα. Αναλυτικά τα στοιχεία τηλεθέασης για το γενικό και το δυναμικό κοινό. 

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
  • Στο γενικό κοινό, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» κατέκτησε την κορυφή στη ζώνη 5-10 με 20,8%, ενώ οι «Αταίριαστοι» κυριάρχησαν στη ζώνη 10-1 με 17,1%.
  • Στο δυναμικό κοινό, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» προηγήθηκε το πρωί με 16,2%, ενώ η «Super Κατερίνα» βρέθηκε στην πρώτη θέση στη ζώνη 10-1 με 13%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 20,8%
2 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 18,7%
3 ΣΚΑΪ Σήμερα 18,4%
4 ALPHA Happy Day 12,3%
5 OPEN Ώρα Ελλάδος 10,6%
6 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 8,9%
7 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 7,2%
8 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 3,8%
Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 17,1%
2 ΣΚΑΪ Live You 16%
3 ANT1 Το Πρωινό 14,8%
4 MEGA Χαμογέλα και Πάλι! 13,1%
5 ALPHA Super Κατερίνα 12,1%
6 OPEN 10 Παντού 8,9%
7 STAR Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 5,5%
8 STAR Stars System 3,8%
9 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 2,8%
10 ΕΡΤNEWS Newsroom 2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 16,2%
2 ALPHA Happy Day 14,6%
3 ΣΚΑΪ Σήμερα 11%
4 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 8,2%
5 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 7,9%
6 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 6,6%
7 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 6,5%
8 OPEN Ώρα Ελλάδος 5,5%
Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Super Κατερίνα 13%
2 MEGA Χαμογέλα και Πάλι! 12,7%
3 ANT1 Το Πρωινό 12,5%
4 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 8,4%
5 ΣΚΑΪ Live You 7,8%
6 STAR Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7,7%
7 STAR Stars System 7,4%
8 OPEN 10 Παντού 3%
9 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 2,8%
10 ΕΡΤNEWS Newsroom 0,7%
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