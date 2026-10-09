Αγγελική Ηλιάδη για Φίλιππο Καμπούρη: Εργάστηκα σε μαγαζιά που υπήρχε το όνομά του – Δεν ξέρω πώς διαχειρίζεται τη ζωή του – ΒΙΝΤΕΟ

Η Αγγελική Ηλιάδη αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον Φίλιππο Καμπούρη, λέγοντας ότι εργάστηκε και εκείνη σε μαγαζιά που έφεραν το όνομά του, αλλά δεν γνωρίζει, όπως είπε, πώς διαχειρίζεται τη ζωή του.

Η δήλωση της τραγουδίστριας στην εκπομπή «Άνω Κάτω Κοινωνία» του Open το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, ήρθε μετά τις εξελίξεις που αφορά στην υπόθεση με τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και τη φοροδιαφυγή. Οι εταιρείες – φαντάσματα του Φίλιππου Καμπούρη φέρονται να ασφάλιζαν εικονικά γνωστά ονόματα του χώρου της μουσικής με ζημιά στο Δημόσιο άνω των 5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, μεταξύ αυτών που πίστευαν ότι ήταν ασφαλισμένοι και ότι οι εισφορές τους καταβάλλονταν κανονικά στον ΕΦΚΑ, ήταν και η Αγγελική Ηλιάδη.

Η τραγουδίστρια από την πλευρά της, εξήγησε πως όσο εργαζόταν σε μαγαζιά του Φίλιππου Καμπούρη, δεν είχε αντιληφθεί κάτι που να την προβληματίσει:

«Εργαστήκαμε κάποια στιγμή σε μαγαζιά που υπήρχε το όνομα του Φίλιππου Καμπούρη. Εγώ τι να καταλάβω; Εγώ ως τραγουδίστρια πήγαινα έκανα τη δουλειά μου, τραγουδούσα, ανέβαινα στη σκηνή, έκανα τα δύο προγράμματά μου και έφευγα. Το τι κάνει ο κάθε άνθρωπος πίσω από τα φώτα, πώς διαχειρίζεται ολόκληρη τη ζωή του δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Δεν μου “κλώτσησε” απολύτως τίποτα. Σε κάθε περίπτωση, άνθρωπο βλέπεις, δεν ξέρεις τι γίνεται από πίσω. Εγώ έχω επιλέξει να έχω έναν πολύ μικρό κύκλο που περιλαμβάνει 2-3 φίλους το πολύ και δεν έχω καμία σχέση με το σύστημα στη δουλειά μου και συναδέλφους, από επιλογή, πηγαίνω κάνω τη δουλειά μου και γυρίζω σπίτι μου στα παιδιά μου. Αυτή είναι η ζωή μου. Επί τούτου έχω επιλέξει να το κάνω αυτό. Πίστα, σπίτι, μαγείρεμα, καθάρισμα, παιδιά, υποχρεώσεις και ξανά δουλειά, αυτή είναι η ζωή και κατ’ επιλογήν τα έχω επιλέξει αυτά».

Κλείνοντας, σχολίασε για την εικόνα που είχε για τον Φίλιππο Καμπούρη:

«Μου φαινόταν πάντα ένας γλυκύτατος άνθρωπος, πολύ συμπαθητικός και εξεπλάγην με αυτό που άκουσα. Δεν μου έκλεινε τις δουλειές μου, συνεργαστήκαμε κάποια στιγμή, τις δουλειές μου τις κλείνω μόνη μου».