Αινιγματική ανάρτηση από την Σοφία Καρβέλα: «Ποιος είσαι χωρίς καμία αναφορά στο παρελθόν σου;»

Ένα βαθυστόχαστο μήνυμα, επέλεξε να μοιραστεί η Σοφία Καρβέλα με τους διαδικτυακούς της φίλους, σε μια περίοδο που η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στους γονείς της, Άννα Βίσση και Νίκο Καρβέλα, βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Το βράδυ της Πέμπτης (8/10/2026) η κόρη των δύο γνωστών καλλιτεχνών, αναδημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ένα βίντεο που θέτει ερωτήματα γύρω από την ανθρώπινη ταυτότητα, τη δύναμη των αναμνήσεων και τον τρόπο με τον οποίο το παρελθόν, επηρεάζει την αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας.

Το φιλοσοφικό μήνυμα για την ταυτότητα και το παρελθόν

Το βίντεο που επέλεξε να μοιραστεί η Σοφία Καρβέλα, περιστρέφεται γύρω από ένα ουσιαστικό ερώτημα: ποιος είναι τελικά ο άνθρωπος όταν απομακρύνεται, έστω και για μια στιγμή, από τις αναμνήσεις, τις εμπειρίες και τις προσδοκίες, που διαμορφώνουν την καθημερινότητά του;

Η αφήγηση καλεί τον ακροατή να κάνει ένα νοητό βήμα πίσω και να κάνει μία ενδοσκόπηση, χωρίς να στηρίζεται σε όσα έχει περάσει στη ζωή του. Είτε πρόκειται για όμορφες στιγμές, είτε για δύσκολες εμπειρίες που άφησαν το αποτύπωμά τους, το ζητούμενο είναι να αναρωτηθεί τι απομένει τελικά, όταν όλα αυτά παύουν προσωρινά, να αποτελούν το σημείο αναφοράς του.

«Ποιος είσαι χωρίς καμία αναφορά στο παρελθόν σου, κανένα παρελθόν μέσα σου. Ποιος είσαι χωρίς καμία αναφορά σε κανένα μέλλον. Για μία στιγμή, δεν χρειάζεται να θυμάσαι τίποτα, το email σου, την δυστυχισμένη παιδική σου ηλικία ή την χαρούμενη παιδική σου ηλικία, οτιδήποτε. Τίποτα. Απλά έφτασες εδώ. Ποιος ή τι είσαι», ακούγεται χαρακτηριστικά στο βίντεο.

Το μήνυμα συνεχίζεται στο ίδιο πνεύμα, δίνοντας έμφαση στην προσωπική ταυτότητα και στον τρόπο με τον οποίο οι αναμνήσεις, επηρεάζουν την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας.

Μέσα από αυτή τη φιλοσοφική αυτή προσέγγιση, ο θεατής καλείται να εξετάσει αν αυτό που θεωρεί πως είναι συνδέεται αποκλειστικά με όσα έχει βιώσει ή αν υπάρχει και μια βαθύτερη πλευρά της ύπαρξής του, ανεξάρτητη από τις εμπειρίες του.

«Πώς αισθάνεσαι να είσαι εσύ χωρίς καμία ανάμνηση;»

Η αφήγηση ολοκληρώνεται με ένα ακόμη ερώτημα, το οποίο μεταφέρει την προσοχή από τις αναμνήσεις στην ίδια την αίσθηση της ύπαρξης.

«Ό,τι έχει μείνει από εσένα χωρίς καμία αναφορά στο παρελθόν σου ή στο μέλλον σου. Μην το σκεφτείς. Πώς αισθάνεσαι να είσαι εσύ χωρίς καμία ανάμνηση;».

Πρόκειται για μια σκέψη που αφήνει περιθώρια για διαφορετικές ερμηνείες, καθώς αγγίζει ένα διαχρονικό ζήτημα: κατά πόσο η ταυτότητά μας καθορίζεται από την προσωπική μας ιστορία και κατά πόσο μπορούμε να αντιληφθούμε τον εαυτό μας πέρα από αυτήν.

Η ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα, έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, η ίδια δεν προχώρησε, μέσα από το συγκεκριμένο μήνυμα, σε κάποια ρητή αναφορά στην κόντρα των γονιών της, ούτε διευκρίνισε αν η επιλογή του βίντεο συνδέεται με τις πρόσφατες εξελίξεις.