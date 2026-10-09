Τουρκία: Ηθοποιός σκοτώθηκε σε τροχαίο μπροστά στα μάτια της συζύγου του – Βίντεο από τη σφοδρή σύγκρουση της μοτοσικλέτας του με αυτοκίνητο

Ο 52χρονος ηθοποιός φωνής Αλί Μπιλενσίρ έχασε τη ζωή του σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στην Προύσα, όταν η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο μέσα σε σήραγγα. Η σύζυγός του, Φιγκέν Μπιλενσίρ, η οποία ακολουθούσε με άλλη μοτοσικλέτα μαζί με τον μεγαλύτερο γιο τους, έγινε αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας, ενώ ο 13χρονος γιος του που επέβαινε στη μοτοσικλέτα τραυματίστηκε σοβαρά. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τις δραματικές στιγμές της σύγκρουσης και την αντίδραση της οικογένειας.

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Διεθνή Νέα

Τουρκία ηθοποιός Αλί Μπιλενσίρ τροχαίο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο 52χρονος ηθοποιός μεταγλωττίσεων (φωνής) Αλί Μπιλενσίρ έχασε τη ζωή του σε σφοδρό τροχαίο στην Προύσα, όταν η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο.
  • Η σύζυγός του, η οποία ακολουθούσε σε άλλη μοτοσικλέτα, έγινε αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας που σημειώθηκε εντός σήραγγας.
  • Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη σφοδρή σύγκρουση, από την οποία ο 13χρονος γιος του ηθοποιού τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου αφέθηκε ελεύθερος και θα δικαστεί χωρίς προφυλάκιση.

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Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο της Τουρκίας προκάλεσε ο θάνατος του 52χρονου ηθοποιού μεταγλωττίσεων (φωνής) Αλί Μπιλενσίρ σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στην Προύσα.

Ο γνωστός καλλιτέχνης έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε με τον 13χρονο γιο του συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο εντός της σήραγγας Ντογαντσί, ενώ η σύζυγός του έγινε αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας.

Βίντεο-ντοκουμέντο από τις κάμερες ασφαλείας καταγράφει τις δραματικές στιγμές.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 17 Μαΐου, γύρω στις 10:00 το πρωί τοπική ώρα, στον δρόμο προς την περιοχή Ορχανελί, αναφέρει η Haberler.

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο Αλί Μπιλενσίρ συγκρούστηκε μετωπικά με το ένα αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο Μπιλάλ Τσ. ερχόμενος από την αντίθετη κατεύθυνση.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο Μπιλενσίρ και ο 13χρονος γιος του, C.B., που επέβαινε πίσω του, εκσφενδονίστηκαν και κατέληξαν στο οδόστρωμα.

Έπειτα από ειδοποίηση άλλων οδηγών, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της χωροφυλακής και ασθενοφόρα.

Το ιατρικό προσωπικό διαπίστωσε επιτόπου τον θάνατο του Αλί Μπιλενσίρ. Ο 13χρονος γιος του, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς και ο οδηγός του αυτοκινήτου διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ποιος ήταν ο Αλί Μπιλενσίρ

Ο Αλί Μπιλενσίρ, επαγγελματίας ηθοποιός φωνής και πατέρας δύο παιδιών, ήταν παράλληλα πρόεδρος μιας ομάδας φίλων της μοτοσικλέτας.

Την ημέρα του δυστυχήματος κατευθυνόταν στο Ορχανελί μαζί με τον γιο του για να συμμετάσχει σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στους λάτρεις της μοτοσικλέτας και τις οικογένειές τους.

Μετά τη θλιβερή είδηση του θανάτου του, η εκδήλωση ακυρώθηκε.

Μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας-νεκροτομής στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο της Προύσας, η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Γιλντιρίμ.

Η απόφαση για τον οδηγό και τα ντοκουμέντα από τις κάμερες

Μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας του στο νοσοκομείο, ο οδηγός του αυτοκινήτου, Μπιλάλ Τσ., συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Ωστόσο, στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος και θα δικαστεί χωρίς να παραμένει προφυλακισμένος, ενώ η ανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας εντός της σήραγγας καταγράφει το αυτοκίνητο του Μπιλάλ Τσ. να εκτρέπεται ξαφνικά από τη λωρίδα του, να περνά στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρούεται με τη μοτοσικλέτα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.


Στο βίντεο αποτυπώνονται οι στιγμές που ο Μπιλενσίρ και ο γιος του εκσφενδονίζονται στον αέρα και πέφτουν στο έδαφος από τη σφοδρή πρόσκρουση, ενώ η μοτοσικλέτα προσκρούει στα τοιχώματα της σήραγγας.

Παράλληλα, οι κάμερες κατέγραψαν τις δραματικές στιγμές που η 40χρονη σύζυγος του Μπιλενσίρ, Φιγκέν Μπιλενσίρ, επίσης λάτρης της μοτοσικλέτας, σταματά έντρομη όταν βλέπει το δυστύχημα.

Η ίδια ακολουθούσε σε άλλη μοτοσικλέτα μαζί με τον μεγαλύτερο γιο τους, τον 15χρονο G.B. Σε κατάσταση σοκ, η Φιγκέν Μπιλενσίρ φαίνεται στο βίντεο να ζητεί απεγνωσμένα βοήθεια από τους διερχόμενους οδηγούς.

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