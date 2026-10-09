Ηράκλειο: Ανυποχώρητοι οι αλιείς – Μεγάλη κινητοποίηση την Κυριακή στο λιμάνι

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ανυποχώρητοι εμφανίζονται οι επαγγελματίες αλιείς του Ηρακλείου Κρήτης, οι οποίοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κινητοποίηση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στις 10.00 το πρωί, στο λιμάνι της πόλης, διαμαρτυρόμενοι για την κυβερνητική πολιτική στην επιδότηση του πετρελαίου, η οποία, όπως υποστηρίζουν, αφήνει εκτός ενίσχυσης τα μικρά παράκτια αλιευτικά σκάφη.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης (8/10/2026), με τους επαγγελματίες του κλάδου να ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, εάν δεν υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Στο πλευρό των αλιέων βρίσκονται σωματεία και φορείς από το Ηράκλειο Κρήτης, που στηρίζουν την κινητοποίηση της Κυριακής (11/101/2026), ενισχύοντας το μέτωπο των διαμαρτυριών.

Μεταξύ αυτών είναι τα σωματεία ιδιωτικών υπαλλήλων. ξενοδοχοϋπαλλήλων, μαγείρων και συνταξιούχων, το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, το Συνδικάτο Οικοδόμων, η ΟΕΒΕΝΗ και το ΠΑΜΕ.

Γιατί οι αλιείς επιμένουν στις κινητοποιήσεις

Όπως αναφέρει το Creta24, η έντονη αντίδραση των επαγγελματιών αλιέων προκλήθηκε από την κυβερνητική εξαγγελία για διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου.

Παρότι το μέτρο παρουσιάστηκε ως ενίσχυση του κλάδου, οι παράκτιοι αλιείς του Ηρακλείου, επισημαίνουν ότι στην πράξη δεν τους καλύπτει, καθώς τα μικρά σκάφη χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι πετρέλαιο ναυτιλίας.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων και Αλιεργατών Νομού Ηρακλείου, Γιάννης Ανδρουλάκης, είχε εξηγήσει ότι οι κινητήρες μικρής ισχύος των παράκτιων σκαφών, κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρές βλάβες εάν χρησιμοποιήσουν ναυτιλιακό πετρέλαιο.

Συγκεκριμένα, είχε αναφερθεί στον κίνδυνο πρόκλησης ζημιών στις αντλίες, στα μπεκ και στα φίλτρα των μηχανών, χαρακτηρίζοντας την εξαγγελία για τον διπλασιασμό της επιδότησης «μια φούσκα στο νερό».

Οι αλιείς ζητούν να προβλεφθεί οικονομική ενίσχυση και για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης, είτε μέσω επιστροφής φόρου είτε με κάποιο αντίστοιχο μέτρο στήριξης.

Την Κυριακή το ραντεβού στο λιμάνι

Με τη χθεσινή απόφαση, οι αλιείς περνούν πλέον από τις προειδοποιήσεις στην κινητοποίηση, επιδιώκοντας να αναδείξουν το οικονομικό αδιέξοδο που, όπως καταγγέλλουν, αντιμετωπίζουν εξαιτίας του αυξημένου κόστους καυσίμων.