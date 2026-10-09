ΕΛΑΣ: «Η τραμπουκική συμπεριφορά σε βάρος της Άννας Παπαδοπούλου δεν θα περάσει»

Με μια οργισμένη ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ, τοποθετήθηκε απέναντι στη λεκτική και απειλητική συμπεριφορά του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου εναντίον της αναπληρώτριας εκπροσώπου της ΕΛ.Α.Σ., Άννας Παπαδοπούλου, όπως κατήγγειλε η ίδια.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής / Παιδί & Οικογένεια της ΕΛ.Α.Σ.

«Η τραμπούκικη συμπεριφορά του στελέχους του ΠΑΣΟΚ δεν θα περάσει – Στο πλευρό της Άννας

Καταδικάζουμε απερίφραστα την απαξιωτική επίθεση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου εναντίον της αναπληρώτριας εκπροσώπου της ΕΛ.Α.Σ., συντρόφισσας Άννας Παπαδοπούλου, στον τηλεοπτικό αέρα, καθώς και την εξυβριστική και απειλητική συμπεριφορά που ακολούθησε πίσω από τις κάμερες.

Οι προσβολές, ο εκφοβισμός και η στοχοποίηση μιας γυναίκας επειδή υπερασπίζεται τις πολιτικές της επιλογές αποτελούν σαφή εκδήλωση έμφυλης βίας στον πολιτικό στίβο την πολιτική ζωή και ευθεία προσβολή της προσωπικής αξιοπρέπειας. Τέτοιες συμπεριφορές αναπαράγουν πατριαρχικά αντανακλαστικά που στόχο έχουν να φιμώσουν τις γυναικείες φωνές στον δημόσιο λόγο και να πλήξουν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στα κοινά.

Κανένα κομματικό στέλεχος δεν έχει το δικαίωμα να μετατρέπει την πολιτική διαφωνία σε έμφυλο εκφοβισμό και προσωπική διαπόμπευση».

«Με αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος μου»

«Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο κ. Κωνσταντόπουλος επιδόθηκε σε ένα πρωτοφανές κρεσέντο προσωπικών επιθέσεων εναντίον μου, με αφορμή την πολιτική μου επιλογή να αποχωρήσω από το ΠΑΣΟΚ», αναφέρει η εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ. και συνεχίζει λέγοντας πως «όσα ακολούθησαν στο διάλειμμα της εκπομπής, ξεπέρασαν κάθε όριο», προσθέτοντας παράλληλα ότι «εκτός τηλεοπτικού αέρα με αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος μου. Δύο φορές αναγκάστηκα να τον ρωτήσω αν σκοπεύει να με χτυπήσει», είχε καταγγείλει η Άννα Παπαδοπούλου.

Έπειτα από την αρχική αυτή αποκάλυψη των γεγονότων, η άρνηση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ να αποδεχθεί την ευθύνη των πράξεών του, οδήγησε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου σε σκληρότερη στάση, ωθώντας την να περάσει από το επίπεδο των δημόσιων καταγγελιών στη λήψη νομικών μέτρων.

Στη συνέχεια, η Άννα Παπαδοπούλου επανήλθε με νέα δήλωση, ξεκαθαρίζοντας τις προθέσεις της για το τί έπεται:

«Δυστυχώς, ο κ. Κωνσταντόπουλος δεν μου αφήνει άλλη επιλογή από το να προσφύγω στη Δικαιοσύνη», δήλωσε η κ. Παπαδοπούλου, εξηγώντας πως «με τη σημερινή του δήλωση, επιχειρεί να αρνηθεί όσα καταγγέλλω ότι συνέβησαν εκτός τηλεοπτικού αέρα, παρουσιάζοντάς τα ως μια απλή πολιτική αντιπαράθεση», τονίζει. «Μόνο που υπάρχουν μάρτυρες. Μεταξύ αυτών και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Κτιστάκης, ο οποίος ήταν παρών στο περιστατικό. Ζήτησα επίσης το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του σταθμού, αλλά ο κ. Βαθιώτης με ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει», αποκαλύπτει.

«Πρόκειται για μια δυστυχώς γνώριμη πρακτική: Ο θύτης επιχειρεί να εμφανιστεί ως θύμα»

«Πρόκειται για μια δυστυχώς γνώριμη πρακτική: ο θύτης επιχειρεί να εμφανιστεί ως θύμα. Η συγγνώμη μετατρέπεται σε άλλοθι και η καταγγελία βαφτίζεται πολιτική σκοπιμότητα», υπογραμμίζει. «Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι, κ. Κωνσταντόπουλε», διαμηνύει. «Όποιος εξυβρίζει μια γυναίκα αποκαλώντας την «σκουπίδι» και κινείται επανειλημμένα απειλητικά προς το μέρος της, προκαλώντας της φόβο για τη σωματική της ακεραιότητα, δεν μπορεί την επόμενη ημέρα να της κουνάει το δάχτυλο και να την εγκαλεί για πολιτικές σκοπιμότητες», επισημαίνει.

«Δεν αποδέχθηκα τη συγγνώμη σας γιατί σκέφτομαι όλες εκείνες τις γυναίκες που άκουσαν μια συγγνώμη το βράδυ και την επόμενη ημέρα βρέθηκαν αντιμέτωπες με την ίδια συμπεριφορά», σημειώνει. «Το πρόβλημα δεν είναι ότι καταγγέλθηκε η συμπεριφορά σας. Το πρόβλημα είναι η ίδια η συμπεριφορά σας», ξεκαθαρίζει.

«Όσο για το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη, η μέχρι τώρα σιωπή τους απέναντι στην καταγγελία μου γεννά σοβαρά ερωτήματα», στηλιτεύει. «Και κάτι τελευταίο, κ. Κωνσταντόπουλε:», προσθέτει.

«Η συνέχεια θα δοθεί στη Δικαιοσύνη»

«Δεν σας στοχοποιεί η καταγγελία μου. Σας εκθέτουν οι πράξεις σας», καταλήγει. «Η συνέχεια θα δοθεί στη Δικαιοσύνη. Ούτε βήμα πίσω», διακηρύσσει. «Υ.Γ. Για το εάν έγινε ή όχι κάτι πίσω από τις κάμερες, ας ακούσετε προσεκτικά το τέλος του βίντεο», συμπληρώνει.

Η κλιμάκωση της υπόθεσης θέτει πλέον το ζήτημα στις δικαστικές αίθουσες, ενώ παράλληλα ασκεί πολιτική πίεση στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για την τήρηση επίσημης στάσης απέναντι στις βαρύτατες καταγγελίες.