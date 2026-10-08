«Παράθυρο» για να διακόψουν την απεργία τους αφήνουν οι αλιείς – ΒΙΝΤΕΟ

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Παράθυρο να διακόψουν την απεργία διαρκείας τους, άφησαν οι αλιείς, έπειτα από συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Είχε προηγηθεί η προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε συνομιλία με ψαράδες στη Χαλκιδική, ότι θα υπάρξουν κι άλλα μέτρα στήριξης του κλάδου.

Οι αλιείς καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους, οι οποίες συνεχίζονται για 8η ημέρα, με τα αλιευτικά σκάφη να παραμένουν δεμένα, ενώ οι ιχθυόσκαλες είναι κλειστές κλειστές. Βασικό τους αίτημα παραμένει η αύξηση της επιδότησης στο αλιευτικό πετρέλαιο, ώστε η ενίσχυση να φτάσει τουλάχιστον τα 50 λεπτά το λίτρο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, οι αλιείς άνοιξαν “παράθυρο” για να διακόψουν την απεργία τους, μετά τις συναντήσεις που είχαν.

Ο Απόστολος Χούλης, εκπρόσωπος των αλιέων, είπε στον κ. Μητσοτάκη στην Αρναία, ότι δεν αντέχουν άλλο να παλεύουν μόνοι τους και ότι ο κλάδος βρίσκεται σε αδιέξοδο.

«Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, εντός των επόμενων ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι», είπε ο κ. Μητσοτάκης. «Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, να μπορείτε να συνεχίστε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας».

Οι εκπρόσωποι των αλιέων συναντήθηκαν και με τον αρμόδιο υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά. «Κάναμε μια πρώτη κίνηση, διπλασιάσαμε το επίπεδο στήριξης για την ελληνική αλιεία και νομίζω ότι έχουμε περιθώριο να κάνουμε και ένα δεύτερο βήμα», δήλωσε ο υπουργός.

Οι εκπρόσωποι είπαν ότι θα μεταφέρουν στη Συντονιστική Επιτροπή ακριβώς ότι ειπώθηκε και μετά θα αποφασιστεί πώς θα συνεχιστεί ο αγώνας τους.