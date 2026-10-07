Θεσσαλονίκη: Παραμένουν στα λιμάνια οι αλιείς – Στέλνουν τελεσίγραφο στην κυβέρνηση – ΒΙΝΤΕΟ

Για έβδομη συνεχή ημέρα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις από τους αλιείς στη Θεσσαλονίκη, με τα σκάφη τους να παραμένουν δεμένα στην παραλία, ενώ οι ιχθυόσκαλες είναι κλειστές.

Αν και υπήρξε σύσκεψη περίπου δύο ωρών, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 13 λιμάνια της χώρας, οι αλιείς αποφάσισαν να δώσουν τελεσίγραφο στην κυβέρνηση για συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά έως αύριο, προχωρώντας συγχρόνως στην πρειδοποίηση ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι ψαράδες δηλώνουν ότι δεν τους ικανοποιεί η απόφαση για τον διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο. Σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά το λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο, από 16 λεπτά, και στα 24 λεπτά για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, από 12 λεπτά.

Οι ίδιοι ζητούν η ενίσχυση να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο, καθώς, όπως υποστηρίζουν, το κόστος των καυσίμων καθιστά ασύμφορη την έξοδο των σκαφών στη θάλασσα. Όπως αναφέρουν, για ένα μεσαίο αλιευτικό απαιτούνται από 1.200 έως 1.600 ευρώ μόνο για καύσιμα, ενώ για μεγαλύτερα σκάφη το κόστος μπορεί να ξεπεράσει τα 2.500 ευρώ.

«Αόριστες ανακοινώσεις – Δεν ξεγελιέται ο Έλληνας ψαράς»

Οι αλιείς υπογραμμίζουν ότι οι επαγγελματίες της θάλασσας δεν πρόκειται να επαναπαυθούν σε αόριστες και αδιευκρίνιστες εξαγγελίες. Ο Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Γρι-Γρι, Απόστολος Χούλης, διάβασε την επίσημη ανακοίνωση των αλιέων, καταγγέλλοντας ότι το αρμόδιο Υπουργείο έλαβε αποφάσεις μέσω ενός απλού δελτίου τύπου, χωρίς κανέναν προηγούμενο διάλογο με τους εκπροσώπους του κλάδου.

Χαρακτηριστικά ανέφερε πως για ακόμα μία φορά βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν επικοινωνιακό εμπαιγμό, σημειώνοντας ότι το υπουργείο προσπάθησε να ξεφύγει από το ουσιαστικό πρόβλημα χωρίς να ερωτηθεί η γνώμη τους, συμπληρώνοντας ότι με τέτοιες τακτικές ο Έλληνας ψαράς δεν ξεγελιέται πλέον.

Οι κινητοποιήσεις έχουν ήδη προκαλέσει σημαντικές ελλείψεις φρέσκων αλιευμάτων στην αγορά. Στις λαϊκές αγορές και τα ιχθυοπωλεία τα διαθέσιμα ψάρια είναι περιορισμένα, ενώ κυρίως διατίθενται αλιεύματα ιχθυοτροφείου.

Χαρακτηριστική είναι η συμβολική κίνηση των αλιέων στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έστησαν ψησταριά στην πλατεία Αριστοτέλους και μοίρασαν ψημένα κρέατα στους πολίτες, θέλοντας να αναδείξουν, όπως λένε, την απουσία φρέσκων ψαριών από την αγορά.