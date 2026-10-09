Από τα 139 στα 76 κιλά: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε βάρος και βελτίωσε την υγεία της – Οι 2 αλλαγές στη διατροφή της

Μια δύσκολη περίοδος την οδήγησε στα 139 κιλά, όμως η στιγμή που δεν κατάφερε να καθίσει στο πάτωμα για να παίξει με την κόρη της έγινε η αφορμή για μια μεγάλη αλλαγή. Μία 31χρονη μητέρα αποφάσισε να αφήσει πίσω της τις ανθυγιεινές συνήθειες και να υιοθετήσει έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής. Σήμερα, όπως αποκάλυψε η ίδια ζυγίζει 76 κιλά, έχοντας χάσει 63 κιλά.

Έφτασε τα 139 κιλά και δεν μπορούσε να παίξει με την κόρη της – Η απόφαση που της άλλαξε τη ζωή

Η 31χρονη Eirini Tsepouni, η οποία ζει στο Χάρτφορντσιρ της Αγγλίας, πήρε άδεια από την εργασία της κατά την διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και περνούσε τον περισσότερο χρόνο της στο σπίτι βλέποντας ταινίες και τρώγοντας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, το βάρος να φτάσει τα 139 κιλά, ενώ ο έντονος πόνος στα γόνατα έκανε δύσκολο ακόμα και το να καθίσει στο πάτωμα για να παίξει με τη μικρή της κόρη.

«Ήθελα να καθίσω στο πάτωμα με την κόρη μου, αλλά τα γόνατά μου πονούσαν τόσο πολύ που δεν μπορούσα καν να καθίσω σταυροπόδι. Δεν ήθελα το βάρος μου να στερήσει από την κόρη μου πολύτιμες αναμνήσεις της παιδικής της ηλικίας με τη μητέρα της», δήλωσε η ίδια. Έτσι, πήρε τη μεγάλη απόφαση να αλλάξει ριζικά τον τρόπο ζωής της, ώστε να παραμείνει υγιής και να βρίσκεται στο πλευρό της κόρης της για πολλά χρόνια.

Πριν χάσει βάρος, η Tsepouni κατανάλωνε συσκευασμένα σάντουιτς και αναψυκτικά για μεσημεριανό, ενώ το βραδινό της γεύμα αποτελούνταν συχνά από φαστ φουντ, όπως χάμπουργκερ, πίτσες και κεμπάπ. Παράλληλα, έτρωγε συχνά πατατάκια, κέικ και σοκολάτες ως σνακ.

Αναψυκτικά και junk food: Πώς μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση του σπλαχνικού λίπους

Ειδικότερα, τα αναψυκτικά και τα ροφήματα με προσθήκη ζάχαρης που κατανάλωνε τακτικά η 31χρονη περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης. Η ζάχαρη σε υγρή μορφή προσφέρει ελάχιστο αίσθημα κορεσμού, με αποτέλεσμα να καταναλώνεται εύκολα σε υπερβολικές ποσότητες. Η περίσσεια ενέργειας μετατρέπεται σε τριγλυκερίδια και συσσωρεύεται ως σπλαχνικό λίπος στην περιοχή της κοιλιάς. Επιπλέον, προκαλεί έναν φαύλο κύκλο, καθώς αυξάνει απότομα και στη συνέχεια ρίχνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, οδηγώντας σε συνεχή επιθυμία για γλυκά.

Σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Καρδιάς, Πνευμόνων και Αίματος των ΗΠΑ (NHLBI), όσοι κατανάλωναν αναψυκτικά τουλάχιστον μία φορά την ημέρα είχαν περίπου 30% περισσότερο σπλαχνικό λίπος σε σύγκριση με εκείνους που απέφευγαν την κατανάλωσή τους. Ακόμη και η κατανάλωση ζαχαρούχων ροφημάτων μία φορά την εβδομάδα βρέθηκε ότι αυξάνει το σπλαχνικό λίπος κατά 7%.

Το σπλαχνικό λίπος δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης· καθώς συσσωρεύεται γύρω από τα όργανα της κοιλιακής χώρας, αυξάνει τον κίνδυνο εμφανίσεως υπέρτασης, διαβήτη τύπου 2, δυσλιπιδαιμίας, λιπώδους διήθησης του ήπατος και καρδιαγγειακών νοσημάτων, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη διαχείρισή του.

Οι 2 αλλαγές στην διατροφή της 31χρονης που βοήθησαν στην απώλεια βάρους

Στα τέλη του 2024, η Cheponi έκοψε εντελώς τα επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως τα πατατάκια και τα γλυκά, και εστίασε σε τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, όπως ο τόνος, τα αυγά, το κρέας και οι σαλάτες. Μάλιστα, για έξι μήνες σταμάτησε την κατανάλωση ζάχαρης, εστιάζοντας στη βελτίωση των διατροφικών της συνηθειών. Έτσι, το βάρος της σήμερα έχει πέσει στα 76 κιλά, καταγράφοντας μια επιτυχημένη απώλεια 63 κιλών.

Επιστημονικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η μείωση της πρόσληψης ζάχαρης συμβάλλει καθοριστικά στην απώλεια βάρους. Μετά από ανάλυση κλινικών δοκιμών σε ενήλικες, ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Οτάγκο στη Νέα Ζηλανδία διαπίστωσε ότι τα άτομα που περιόρισαν τη ζάχαρη έχασαν κατά μέσο όρο 0,8 κιλά, ενώ όσα αύξησαν την πρόσληψή της πήραν κατά μέσο όρο 0,75 κιλά. Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι η απώλεια βάρους είναι ακόμα πιο αισθητή όταν ο περιορισμός της ζάχαρης είναι αυστηρός.

Τα οφέλη από το καθημερινό περπάτημα

Παράλληλα με τη διατροφή, η 31xronh έβαλε στη ζωή της το καθημερινό περπάτημα. Κατάφερνε να ξεπερνά τα 10.000 βήματα την ημέρα κάνοντας βόλτες στα πάρκα με την κόρη της ή περπατώντας στην πόλη με το καρότσι. «Μετά από περίπου ένα χρόνο, όχι μόνο μειώθηκε το βάρος μου, αλλά άλλαξε αισθητά και το μέγεθος των ρούχων μου, ξαναβρίσκοντας την αυτοπεποίθησή μου», ενώ πρόσθεσε: «Τώρα μπορώ να ζω χωρίς πόνο στα γόνατα και νιώθω σαν να ξεκίνησε μια νέα ζωή για μένα», δήλωσε η ίδια.

Το περπάτημα αποτελεί μια εξαιρετική μορφή αερόβιας άσκησης που δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό. Η συστηματική σωματική δραστηριότητα αυξάνει την καύση θερμίδων, βοηθώντας στη μείωση του σωματικού λίπους, ενώ παράλληλα βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική αντοχή και συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και του σακχάρου. Ο συνδυασμός του με ασκήσεις ενδυνάμωσης βοηθά διατηρηθεί η μυϊκή μάζα και να αποτραπεί η επιβράδυνση του βασικού μεταβολισμού, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του νέου σωματικού βάρους.

Προσοχή: Η περίπτωση της 31χρονης δείχνει πως ακόμη και μικρές, σταθερές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Ωστόσο, κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός και η απώλεια βάρους χρειάζεται να γίνεται με ασφάλεια, χωρίς ακραίες δίαιτες ή πρακτικές που μπορεί να θέσουν την υγεία σε κίνδυνο. Για τον λόγο αυτό, πριν προχωρήσετε σε σημαντικές αλλαγές στη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα ή το βάρος σας, καλό είναι να συμβουλευτείτε γιατρό και διαιτολόγο-διατροφολόγο, ώστε να διαμορφώσετε ένα εξατομικευμένο πλάνο που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες.