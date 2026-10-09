Νέα Δημοκρατία: Ο φωτογράφος Δημήτρης Σκουλός υποψήφιος στη Β’ Πειραιώς στις εκλογές του 2027

Υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Β’ Πειραιώς θα είναι στις επόμενες εκλογές ο γνωστός φωτογράφος μόδας Δημήτρης Σκουλός.

«Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική Περιφέρεια Β΄Πειραιώς, ο Δημήτρης Σκουλός» αναφέρει η ανακοίνωση της ΝΔ.

Το όνομα του Δημήτρη Σκουλού είχε πέσει στο τραπέζι εδώ και καιρό, ως ένα από τα νέα πρόσωπα που ετοιμάζονται να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της ανανέωσης του στελεχιακού δυναμικού στην οποία στοχεύει το κόμμα.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Μία… γεύση για τις εξελίξεις είχε δώσει πριν από λίγες εβδομάδες, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω σχετικής ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, κατά τη διάρκεια κοινής τους παρουσίας σε εκδήλωση στη Νέα Ιωνία.

«Καλωσορίζουμε στη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη ως υποψήφιο τώρα, γιατί ως ψηφοφόρο τον είχαμε, ως υποψήφιο στην εκλογική περιφέρεια της Β’ Πειραιώς, τον αγαπημένο μας φίλο Δημήτρη Σκουλό», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τον Δημήτρη Σκουλό να στέκεται πίσω του.

Αργότερα, σε ανάρτηση που έκανε ο υπουργός έγραψε: «Σήμερα με τον Δημήτρη Καιρίδη βρεθήκαμε σε ένα καφέ στη Νέα Ιωνία προσκεκλημένοι από την κ. Σοφία Γεωργίου και τον κ. Παντελή Στεργιάνη. Μας τίμησε με την παρουσία του και ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας και η πρώην Δήμαρχος. Το κυριότερο όμως είναι ότι παρά την βροχή μαζεύτηκε πλήθος κόσμου έγινε χαμός. Ευχαριστώ τον κόσμο αυτόν για την αγάπη και την εμπιστοσύνη του. Στο τέλος καλωσόρισα στα ψηφοδέλτια μας (στην β´ Πειραιώς) και τον συμπαίκτη μου στο τένις κ. Δημήτρη Σκουλό».