ΚΚΕ: Η δολοφονική επίθεση φασιστοειδών στην Ελευσίνα χτυπά συναγερμό

ο ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση για μια δολοφονική επίθεση φασιστοειδών σε βάρος ενός 32χρονου αθλητή στην Ελευσίνα, η οποία ξυπνά μνήμες από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Το κόμμα τονίζει την ανάγκη δράσης του εργατικού κινήματος και καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ΚΚΕ εκφράζει συναγερμό για τη «δολοφονική επίθεση φασιστοειδών σε βάρος του 32χρoνου αθλητή, χθες βράδυ στην Ελευσίνα, για την αντιφασιστική του δράση, που ξυπνά μνήμες από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα».
  • Το κόμμα τονίζει ότι «με την ανοχή και τη στήριξη των επιτελείων του συστήματος διάφορα φασιστοειδή επανεμφανίζονται, ύστερα και από την αποφυλάκιση του ναζί-εγκληματία Κασιδιάρη», ρίχνοντας νερό στο μύλο τους.
  • Η Τομεακή Οργάνωση Βορειοδυτικής Αττικής του ΚΚΕ καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 19.00 στην πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα.

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Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του για το αιματηρό περιστατικό με μαχαίρι στην Ελευσίνα σημειώνει:  «Η δολοφονική επίθεση φασιστοειδών σε βάρος του 32χρoνου αθλητή, χθες βράδυ στην Ελευσίνα, για την αντιφασιστική του δράση, που ξυπνά μνήμες από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, χτυπά συναγερμό για το εργατικό κίνημα που τώρα πρέπει να μπει μπροστά για να στείλει ξανά αυτά τα φασιστικά θρασίμια πίσω στα λαγούμια τους».

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«Αυτές τις ώρες που με την ανοχή και τη στήριξη των επιτελείων του συστήματος διάφορα φασιστοειδή επανεμφανίζονται, ύστερα και από την αποφυλάκιση του ναζί-εγκληματία Κασιδιάρη, κάθε προσπάθεια να αποσιωπηθεί ο πραγματικός χαρακτήρας της επίθεσης αυτής ρίχνει νερό στο μύλο τους. Αντίστοιχα και η όποια ανοχή του κρατικού μηχανισμού απέναντι σε φασιστικές ομάδες δίνει αέρα στα πανιά τους.

Η επανεμφάνιση φασιστικών ομάδων μόνο τυχαία δεν είναι σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας και εμπλοκής που το εθνικιστικό, ρατσιστικό τους δηλητήριο είναι απαραίτητο για να στήνονται κάλπικα διλήμματα και να εγκλωβίζεται ο λαός κάτω από ξένες σημαίες, κάτω από τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης» υπογραμμίζει η ανακοίνωση του ΚΚΕ και καταλήγει:

«Το εργατικό κίνημα όμως έχει και τη δύναμη και την πείρα με την οργανωμένη πάλη του να τσακίσει τις ναζιστικές φασιστικές ομάδες, δυναμώνοντας τη δράση του ενάντια στο εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά και θρέφει το ναζισμό. Η Τομεακή Οργάνωση Βορειοδυτικής Αττικής του ΚΚΕ καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 19.00 στην πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα».

 

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