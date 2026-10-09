Πύργος: Ηλικιωμένος αισθάνθηκε αδιαθεσία και έπεσε πάνω σε 7 αυτοκίνητα – Μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο – ΦΩΤΟ

Τροχαίο με έναν τραυματία και εκτεταμένες υλικές ζημιές σε περίπου επτά αυτοκίνητα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο του Πύργου, όταν ηλικιωμένος οδηγός αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε διαδοχικά σε άλλα αυτοκίνητα. Ο ηλικιωμένος οδηγός τραυματίστηκε και οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές

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ΤΡΟΧΑΙΟ ΠΥΡΓΟΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο με έναν τραυματία και εκτεταμένες υλικές ζημιές σε περίπου επτά αυτοκίνητα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο του Πύργου.
  • Ηλικιωμένος οδηγός φέρεται να αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματός του.
  • Από το περιστατικό τραυματίστηκε ο ηλικιωμένος οδηγός, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο με έναν τραυματία και εκτεταμένες υλικές ζημιές σε περίπου επτά αυτοκίνητα συνέβη το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο του Πύργου, στην οδό Υψηλάντου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews, ηλικιωμένος οδηγός φέρεται να αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματός του και να προσκρούσει διαδοχικά σε περίπου επτά αυτοκίνητα.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ο ηλικιωμένος οδηγός.  Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΟΧΑΙΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΟΧΑΙΟ ΠΥΡΓΟΣ

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