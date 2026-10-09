Πύργος: Ηλικιωμένος αισθάνθηκε αδιαθεσία και έπεσε πάνω σε 7 αυτοκίνητα – Μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο – ΦΩΤΟ

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Τροχαίο με έναν τραυματία και εκτεταμένες υλικές ζημιές σε περίπου επτά αυτοκίνητα συνέβη το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο του Πύργου, στην οδό Υψηλάντου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews, ηλικιωμένος οδηγός φέρεται να αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματός του και να προσκρούσει διαδοχικά σε περίπου επτά αυτοκίνητα.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ο ηλικιωμένος οδηγός. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.