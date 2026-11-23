Το Μνημείο του Ολοκαυτώματος Μεσοβούνου επισκέφθηκε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας που περιοδεύει στην Εορδαία Κοζάνης. Ο πρώην Πρωθυπουργός κατέθεσε λουλούδια, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας, ενώ σε δηλώσεις του τόνισε ότι «η ιστορική μνήμη είναι μία υποχρέωση, όχι για να τιμάμε μόνο το χθες, αλλά για να σχεδιάζουμε το αύριο».

«Διότι αν δεν γνωρίζουμε την ιστορία του τόπου, δεν μπορούμε να πάμε μακριά. Και στις μέρες μας, που το αβγό του φιδιού εκκολάπτεται ξανά και έχουμε και στον τόπο μας κάποιους να υπόσχονται ένα καλύτερο μέλλον, αλλά ως υπερασπιστές αυτών που έκαναν τις θηριωδίες εναντίον του ελληνικού λαού και να παριστάνουν και τους πατριώτες, έχουμε ευθύνη όλοι οι δημοκράτες όλοι οι πραγματικά πατριώτες να σταθούμε όρθιοι. Να θυμηθούμε τις μεγάλες στιγμές αυτού του τόπου που ήταν στιγμές υπεράσπισης της ελευθερίας αλλά και της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Και το μέτωπο απέναντι στον φασισμό πρέπει να είναι διαρκές και άσβεστο στο πέρασμα του χρόνου. Θα ανταποκριθώ στην πρόσκλησή σας, θα προσπαθήσω να παραστώ στην επέτειο. Τις υποσχέσεις εδώ στο τεμέτερον τις κρατάμε».

Εκείνη τη στιγμή, ένας πολίτης απευθύνθηκε στον κ. Τσίπρα, λέγοντάς του «εσείς τις κρατάτε κι αυτό είναι προς τιμήν σας».

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. αναφέρθηκε στο θέμα της αγροτικής παραγωγής επισημαίνοντας την κρισιμότητά της για τον τόπο και τη χώρα. «Αυτή η χώρα έχει πάψει να παράγει. Και νομίζω ότι αυτό που συζητάμε αυτές τις μέρες είναι αν θα συνεχίσει να έχει νόημα η παραγωγή στον τόπο ή θα σταματήσουν οι αγρότες και οι παραγωγοί και καλλιεργητές να παράγουν και θα γίνουν όλοι υπάλληλοι και σερβιτόροι. Είναι υπαρξιακής σημασίας το ζήτημα, η στήριξη της αγροτικής παραγωγής αλλά και της μεταποίησης της βιομηχανικής πολιτικής είναι κομβικό θέμα, αν θέλουμε η χώρα να αλλάξει κατεύθυνση. Από αυτά πρέπει να ξεκινήσουμε. Έρχομαι σε μια περιοχή που έχει υποστεί τρομακτικό πλήγμα. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά η Δυτική Μακεδονία τα είπε ωραία χθες τα ποντιακά».

«Καόμαστε» του απάντησε πολίτης σε μία χαλαρή στιχομυθία, με τον κ. Τσίπρα να ανταπαντά, σύμφωνα με το voria.gr: «Πώς το είπες; Καόμαστε. Θα μου πάρει λίγο χρόνο να μάθω τα ποντιακά, ίσως λίγο περισσότερο απ’ ό,τι θα μάθω τα αγγλικά». «Θα σε κάνω φροντιστήριο. Μην αγχώνεσαι» είπε ο πολίτης στη συνέχεια.

Ο κ. Τσίπρας συνέχισε με τη διαπίστωση πως «η Δυτική Μακεδονία έχει χάσει από το 2010 και μετά το 50% του πλούτου της. Είναι τραγικό. Ούτε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν υπέστη τέτοια βύθιση, τέτοια καθίζηση. Άρα, αν δεν στηρίξουμε την αγροτική παραγωγή και αν δεν έχουμε ένα σχέδιο σοβαρό για την μετάβαση από τη λιγνιτική εποχή και δεν στηρίξουμε τους ανθρώπους που πλήρωσαν βαρύ τίμημα όλα τα προηγούμενα χρόνια για να είμαστε εμείς στην Αθήνα, να ανοίγουμε τον διακόπτη και να έχουμε ρεύμα, τότε νομίζω ότι τα πράγματα θα γίνονται ολοένα και χειρότερα. Και πρέπει αυτό να σταματήσει. Και θέλω να μιλήσω σήμερα και με εσάς και με τους ανθρώπους εδώ της περιοχής» κατέληξε.